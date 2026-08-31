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Her akşam kedilerle aynı kaptan mama yiyen tilki Köse ailesinin avlusunda uyuyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde yavru tilki, Köse ailesinin kedileriyle aynı kaptan mama yiyip geceleri avluda uyuyarak aileye alıştı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:34

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Her akşam kedilerle aynı kaptan mama yiyen tilki Köse ailesinin avlusunda uyuyor

Sivas'ın Çağlayan köyünde yavru tilki evcil yaşama adım attı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde yaşayan Köse ailesi, günlerdir bahçelerine gelen yavru tilkinin alışkanlıklarını takip ediyor. Aile, önce et ve köfte vererek, ardından kedi ve köpek mamalarıyla besleyerek tilkiyi bahçeye alıştırdı. Tilki her akşam bahçeye uğrayıp kedilerle aynı kaptan mama yiyor, suyunu içiyor ve sabaha kadar avluda yatıyor.

alışma süreci:

Aileden Dursun Köse, tilkinin ilk gelişinde çok aç ve perişan olduğunu, kedilerin mamalarını yemeye başlayınca dikkatlerini çektiğini anlattı. Dursun Köse, '5 gün önce bahçede kedilere mama verirken bir tilki ortaya çıktı. Bayağı aç, susuz, perişan bir haldeydi. İlk geldiğinde kedilerle atışarak gitti ve ertesi gün tekrar geldi. Bu esnada biz de et ve köfte verdik sonra yemeğini yedi ve gitti' diye konuştu.

güven ve uyum:

Köse, tilkinin ertesi gelişinde aileye olan yaklaşımının değiştiğini ve kedi, köpek mamalarını düzenli verince tilkinin alıştığını söyledi. Tilki şu an her akşam geliyor, yemeğini yiyip avluda halı veya sandalyenin üzerinde sabaha kadar uyuyor; gün doğunca doğal yaşam alanına dönüyor. Aile, hayvanın saldırganlık göstermediğini ve kendilerine alıştığını belirtiyor. Görüntülerle kaydedilen bu süreç, köyde yabani bir hayvanın insan yaşamına yakın bir ilişki kurmasının örneğini sunuyor.

EV SAHİBİ DURSUN KÖSE

EV SAHİBİ DURSUN KÖSE

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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