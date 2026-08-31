Enerji sektörüne kadın eli: FutureFem üçüncü dönem mezunlarını uğurladı

Program tamamlandı ve mezuniyet töreni:

Zorlu Enerji’nin 2024’te başlattığı FutureFem programının üçüncü dönemi sona erdi. Bu yıl programa katılan 25 genç kadın, üç haftalık eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. İlk iki dönemle birlikte programın toplam mezun sayısı 63 oldu.

Program, genç kadınların enerji sektörü ve sürdürülebilirlik alanındaki kariyer seçeneklerini deneyimlemeleri ve profesyonel ağlarını genişletmeleri amacıyla tasarlandı.

Katılımcıların edindiği beceriler ve deneyimler:

Üç haftalık yoğun içerikte katılımcılar; enerji ticareti ve elektrik piyasaları, yenilenebilir enerji yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon, sürdürülebilirlik, teknoloji yönetimi, satın alma, finans ve iletişim gibi farklı alanları yakından tanıdı. Program boyunca Zorlu Enerji’nin üst düzey yöneticileri sektörün işleyişi ve gerçek iş pratiklerine ilişkin bilgi paylaştı.

Katılımcılar farklı ekiplerle çalışarak departmanlar arası iş birliğini gözlemledi, etkili LinkedIn profili oluşturma, iş başvurusu hazırlığı ve mülakat simülasyonları gibi kariyer gelişimi oturumlarına katıldı. Ayrıca toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulayan atölye çalışmalarıyla bakış açılarını genişlettiler.

Projeler ve iş fırsatları:

Programın sonunda katılımcılar hazırladıkları final sunumlarını eğitmenlerden oluşan jüriye sundu. Yapılan değerlendirme sonucu en başarılı projeler belirlendi ve ilk üçe giren proje sahiplerine part‑time iş fırsatı sunuldu.

Panel ve mentorluk buluşmaları:

Kapanış etkinliğinde düzenlenen panelde KAGİDER Yönetim Kurulu Eski Üyesi ve İŞTE Proje Yönetimi Yönetici Ortağı Alev Akın, Zorlu Enerji Kalite Kıdemli Uzmanı Esra Arat Sabuncu ve Ar‑Ge Proje ve İş Birlikleri Müdürü Nilgün Şide Kurtcu katılımcılarla buluştu. Panelde panelistler kariyer yolculuklarını, dönüm noktalarını ve motivasyon kaynaklarını paylaştı.

Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, programın genç kadınların güçlü yönlerini keşfetmesine, kariyer seçeneklerini deneyimlemesine ve sektörde aidiyet duygusu geliştirmesine katkı sağladığını vurguladı.

Kurumsal hedefler ve kapsayıcılık taahhütleri:

Şirket FutureFem’i, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık yaklaşımının somut uygulamalarından biri olarak konumlandırıyor. Zorlu Enerji, 2030’a kadar üst yönetimde kadın oranını 30’a, toplam çalışanlar içindeki kadın oranını ise yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyor.

Bunun yanı sıra şirket, FutureFem dışında gençlere ve kadınlara yönelik farklı programlar da yürütüyor. Bunlar arasında 100 genç kadını mentorluk ve Mini MBA ile buluşturan Liderlikte Kadın Yüz ve gençlere çeşitli alanlarda yetkinlik kazandırmayı amaçlayan ZExperience yer alıyor.

Zorlu Enerji, 2020’den bu yana Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri’nin imzacısı ve 2022’de KAGİDER Fırsat Eşitliği Sertifikası sahibi olarak bu alandaki taahhütlerini belgelerle destekliyor.

FutureFem’in üçüncü dönemi, katılımcıların sektöre dair farkındalığını ve profesyonel ağlarını güçlendirirken, başarılı projelere iş imkânı sunarak eğitimden istihdama köprü olma hedefini sürdürdü.

ZORLU ENERJİ'NİN GENÇ KADINLARI ÇALIŞMA HAYATIYLA TANIŞTIRMAK VE KARİYER YOLCULUKLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI FUTUREFEM'İN ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ TAMAMLANDI. BU YIL TOPLAM 25 GENÇ KADININ KATILDIĞI PROGRAM, BUGÜNE KADAR 63 MEZUN VERDİ.