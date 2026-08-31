Mersin'de kapsamlı operasyon: 7 kişi cezaevine gönderildi

Mersin merkezli düzenlenen operasyonlarda, kent genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma sonucu çok sayıda madde ve delil ele geçirildi. Soruşturmanın talimatı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi ve uygulama Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

operasyonun detayları:

Operasyonlar 27-29 Ağustos tarihlerinde Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütüldü. Aramalarda metamfetamin, esrar, sentetik kannabinoid, kokain ve sentetik ecza maddeleri ile birlikte hassas terazi, uyuşturucu yapımında değerlendirildiği belirtilen sıvı madde, pres baskı makinesi ve bir cumhuriyet altını bulundu. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 103 bin 400 TL para ele geçirildi.

gözaltı ve yargılama süreci:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan sekiz kişiden yedi şüpheli savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.E., M.G., Y.K., G.S., S.T., U.K. ve Z.A. isimli şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, el konulan malzemelerin kriminal incelemeye gönderildiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Hukuki süreç ve delillerin değerlendirilmesi sonrasında dava sürecinin takip edileceği belirtildi.

MERSİN'DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 8 KİŞİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI.