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Her sabah Erdek sahilinde mezat heyecanı: tekneler taze balıkla dönüyor

Erdek'te küçük balıkçı teknelerinin sabah avındaki farklı tür balıkları, her gün saat 09.00'da balıkçı kahvesi yanında kurulan mezatta alıcılarla buluşuyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Her sabah Erdek sahilinde mezat heyecanı: tekneler taze balıkla dönüyor

Erdek sahilinde sabah mezatı:

Sabahın erken saatlerinde denize açılan küçük balıkçı tekneleri, tuttukları çeşitli türlerdeki balıkları kıyıya getiriyor. Ürünler, balıkçı kahvesinin yanında kurulan mezatta alıcılarla buluşuyor ve bölge sabah saatlerinde hareketleniyor.

Teknelerin dönüşü ve ürün çeşitliliği:

Balıkçılar sabah avıyla dönüş yaparken kıyıya indirilen ürünler mezat alanına taşınıyor. Farklı türlerde balıkların yer aldığı mezatta vatandaşlar ve balık alıcıları denizden yeni çıkarılan ürünleri inceleyerek satın alıyor.

Mezat düzeni ve satış süreci:

Erdek'te mezatın her sabah saat 09.00'da balıkçı kahvesi yanında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Balıkçılar tuttukları ürünleri mezat aracılığıyla satışa sunuyor; alıcılar da mezatta açık artırma benzeri süreçle tercih ettikleri balıkları alıyor.

ERDEK’TE BALIKÇI TEKNELERİ DENİZE AÇILDI, BALIKLAR MEZATTA SATIŞA SUNULDU

ERDEK’TE BALIKÇI TEKNELERİ DENİZE AÇILDI, BALIKLAR MEZATTA SATIŞA SUNULDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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