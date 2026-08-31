Hisarcık devlet hastanesine 7 yeni hekim kadrosu, sağlık kapasitesi güçlendirilecek

Hisarcık ilçesinde sağlık kadrosuna takviye

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 7 yeni hekim kadrosu Hisarcık İlçe Devlet Hastanesine tahsis edildi. Yerel yetkililer, atamanın hizmet sunumunda kapasiteyi artıracağını ve hastaların erişim imkânlarını iyileştireceğini belirtiyor.

Tahsis ve beklenen etkiler:

Tahsis edilen kadroların, hastanenin poliklinik ve acil hizmetlerinde yükü hafifletmesi; yataklı ve ayaktan tedavi hizmetlerinde süre ve kaliteyi olumlu etkilemesi hedefleniyor. Yetkililer, yeni hekimlerin görev almasıyla uzun vadede randevu sürelerinin kısalması ve sağlık personeli dağılımında denge sağlanmasının beklendiğini aktardı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, tahsisin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Bu kadroların ilçemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini daha da artıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Akbulut ayrıca destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti İl Başkanımız Ceyda Çetin Erenler, milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ensar Durmuş'a teşekkür etti.

Yetkililer, başta hemşeriler olmak üzere ilçe halkının da bu gelişmeden olumlu etkileneceğini ve yeni kadroların atanmasıyla sağlık camiasının güçleneceğini vurguladı.

HİSARCIK DEVLET HASTANESİNE 7 YENİ HEKİM KADROSU TAHSİS EDİLDİ