Hisarcık'ta mevlid programında peygamberin güzel ahlakı vurgulandı

Hisarcık’ta mevlid-i nebi kapsamında konferans düzenlendi:

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi münasebetiyle "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. Program, Hisarcık İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlendi ve yerel yöneticiler, din görevlileri, öğrenciler ile vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Etkinlikte Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci ile çok sayıda din görevlisi ve vatandaş hazır bulundu.

programın akışı:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, Yenidoğan Camii İmam Hatibi Hasan Ali Yılmaz Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu. İlçe Müftülüğü İlahi Korosu’nun seslendirdiği ilahiler de katılımcılardan yoğun beğeni topladı ve program bu müziksel parçalarla zenginleşti.

yalçın'ın sunumu ve vurguları:

Konferansta söz alan Prof. Dr. İsmail Yalçın, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) yalnızca insanlar için değil, bütün âlemler için rahmet olarak gönderildiğini vurguladı. Yalçın, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek güzel ahlakın toplumsal ilişkilerde taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yalçın, Efendimizin vahiy öncesinde de toplumunda güvenilirliği ve dürüstlüğüyle tanındığını belirterek, akrabalarının ve komşularının ona ‘‘Muhammedü’l-Emin’’ diye hitap ettiğini söyledi. Konuşmasında, Peygamber’in hem ticareti hem komşuluk ilişkilerindeki örnek davranışlarının güzel ahlakla doğrudan bağlantılı olduğuna işaret etti.

Program, konuşma ve ilahilerin ardından katılımcıların yoğun ilgisiyle son buldu; organizasyon, Mevlid-i Nebi vesilesiyle ahlakî değerlerin ve Peygamber örnekliğinin yeniden hatırlanmasına zemin hazırladı.

HİSARCIK’TA "PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK" KONULU KONFERANS