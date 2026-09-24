Dolar 48,8471 +0,03%
Euro 55,7809 +0,22%
Bist 13.200,41 -0,39%
Altın Gram 6.781,44 -0,01%
EUR/USD 1,1396 +0,07%
Brent Petrol 98,25 +0,13%
--°

Hisarcık'ta mevlid programında peygamberin güzel ahlakı vurgulandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Mevlid-i Nebi programında Prof. Dr. İsmail Yalçın, Hz. Peygamber'in dürüstlük, güvenilirlik ve güzel ahlakını anlattı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hisarcık'ta mevlid programında peygamberin güzel ahlakı vurgulandı

Hisarcık’ta mevlid-i nebi kapsamında konferans düzenlendi:

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi münasebetiyle "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. Program, Hisarcık İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlendi ve yerel yöneticiler, din görevlileri, öğrenciler ile vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Etkinlikte Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci ile çok sayıda din görevlisi ve vatandaş hazır bulundu.

programın akışı:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, Yenidoğan Camii İmam Hatibi Hasan Ali Yılmaz Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu. İlçe Müftülüğü İlahi Korosu’nun seslendirdiği ilahiler de katılımcılardan yoğun beğeni topladı ve program bu müziksel parçalarla zenginleşti.

yalçın'ın sunumu ve vurguları:

Konferansta söz alan Prof. Dr. İsmail Yalçın, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) yalnızca insanlar için değil, bütün âlemler için rahmet olarak gönderildiğini vurguladı. Yalçın, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek güzel ahlakın toplumsal ilişkilerde taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yalçın, Efendimizin vahiy öncesinde de toplumunda güvenilirliği ve dürüstlüğüyle tanındığını belirterek, akrabalarının ve komşularının ona ‘‘Muhammedü’l-Emin’’ diye hitap ettiğini söyledi. Konuşmasında, Peygamber’in hem ticareti hem komşuluk ilişkilerindeki örnek davranışlarının güzel ahlakla doğrudan bağlantılı olduğuna işaret etti.

Program, konuşma ve ilahilerin ardından katılımcıların yoğun ilgisiyle son buldu; organizasyon, Mevlid-i Nebi vesilesiyle ahlakî değerlerin ve Peygamber örnekliğinin yeniden hatırlanmasına zemin hazırladı.

HİSARCIK’TA &quot;PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK&quot; KONULU KONFERANS

HİSARCIK’TA "PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK" KONULU KONFERANS

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dededen toruna hayal: ağacın tepesine kurulan 16 metrekarelik ev
images

Meşe ağacının tepesine kurulan 16 metrekarelik hayal evi
images

Semih Orman'ın adı çocuk kitaplarıyla yaşatılacak
images

Uzun mesafe, güçlü bağ: lise yıllarının aşkı dünyaevine girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozcaada'da acil tahliye: beyin kanaması riski taşıyan hasta Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkarıldı

okul bahçesinde bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Van semalarında kızıl veda

Çayırova'nın yeni meslek lisesinde kaba inşaat tamamlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği