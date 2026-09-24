Yenipazar'da 90 bin dönümlük ayçiçeği tarlalarında hasat hareketi

Yenipazar'da ayçiçeği hasadı başladı:

Yenipazar ilçesinde tarla çalışmaları hız kazanırken, köylerde ayçiçeği hasadı yerel ekonomide hareketlilik yarattı. Bölgedeki ekimlerin toplamı, devam eden biçimlerle birlikte yaklaşık 90 bin dönüm alana ulaşıyor.

Tarlarda inceleme ve üreticilerle buluşma:

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çetin Tokur ile birlikte Belkese ve Batıbelenören köylerindeki hasat çalışmalarını yerinde inceledi. İlgililer, tarlarda çiftçilerle bir araya gelerek ürün rekoltesi ve sezonun gidişatı hakkında bilgi aldı, sahadan gelen geri bildirimleri not etti.

Çiftçilerin beklentileri ve kaymakamın mesajı:

Hasat sırasında üreticilerin taleplerini dinleyen yetkililer, hasat dönemi boyunca yaşanabilecek sorunlara karşı çözüm yolları üzerinde durdu. Yerel yönetim temsilcileri, çiftçilerin ihtiyaçlarını takip edeceklerini belirtti.

"Üreticilerimizin alın terinin karşılığını aldığı, bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm çiftçilerimize afetlerden uzak, bol kazançlı ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum"

BİLECİK’TE 90 BİN DÖNÜMDE AYÇİÇEĞİ HASADI