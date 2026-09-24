Vali Sözer Oğulpaşa'da kazan başına geçip üreticilerle salça yaptı

Vali Sözer Oğulpaşa köyünde üreticilerle bir arada

Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü'nde üreticilerle bir araya geldi. Ziyarette köylülerle sohbet eden Vali Sözer, yerel tarımsal faaliyetlere katılarak hem hasat hem de üretim sürecini yerinde gözlemledi.

hasat ve salça yapımı:

Köy sakinleriyle birlikte domates ve barbunya hasadına katılan Sözer, ardından salça kazanının başına geçip üretim aşamalarına destek verdi. Vatandaşlarla elbirliğiyle yürütülen salça yapımı sırasında üretimin pratik yönleri ve yerel uygulamalar üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

valinin mesajı ve köylülerle diyalog:

Vali Sözer, üretimin ve alın terinin Bilecik için en önemli değerler arasında olduğunu vurguladı. Köylülerin talep ve görüşlerini dinleyen Sözer, misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için Oğulpaşa sakinlerine teşekkür etti. Ziyaret, yerel üretimin görünürlüğünü artırma ve üreticilerle doğrudan iletişim kurma açısından önem taşıdı.

Bu tür saha buluşmaları, yerel ekonominin ve tarımsal geleneğin sürdürülebilirliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor; yetkililerin üreticilerle bir arada olması hem moral kaynağı oluyor hem de gündeme taşınan taleplerin yerinde değerlendirilmesine olanak sağlıyor.

VALİ SÖZER SALÇA KAZANI BAŞINA GEÇTİ, KAZANI KARIŞTIRDI