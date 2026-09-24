evde başlayan mum üretimini atölyeye çevirdi, markasını 'the coralart' olarak sürdürüyor

Mersin'de atölyeye dönüşen ev üretimi:

Kimya öğretmeni Sevda Erdoğan, 2020 yılında evinde başladığı mum üretimini bir hobi olarak sürdürürken, zamanla bunu düzenli bir işe dönüştürdü. Başlangıçta sınırlı sayıda ve tanıdık çevresine satış yapabilen Erdoğan, üretimini büyütme sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu Üretici Kadın Stantları ile yollarının kesiştiğini anlatıyor. İlk standını Trafik Park'ta açması, işini farklı bir boyuta taşıdı.

Erdoğan, stant deneyiminin ardından gelen taleplerle atölye kurma kararı aldığını ve bugüne kadar gelen siparişlerle üretiminin düzenli hale geldiğini söylüyor. Evde başlayan süreç, planlı üretim, fiyatlandırma ve toplu sipariş yönetimi gibi işletme adımlarını beraberinde getirdi.

stantlar yoluyla genişleyen ağ ve fırsatlar:

Stantlarda yer almaya başladıktan sonra satışların artmasının yanı sıra çevresi ve iş bağlantılarının da genişlediğini belirten Erdoğan, bu platformun kendisini farklı organizasyonlar ve üretici kadınlarla bir araya getirdiğini vurguluyor. Stantların, yalnızca ürün satışı için yer sağlamakla kalmayıp, üreticileri büyük organizatörlerle ve farklı sektör temsilcileriyle buluşturduğunu söylüyor.

Bu sayede Erdoğan, başka kadın üreticilerle ortak projeler geliştirme ve toplu alımlara ulaşma imkânı buldu. Stantların sağladığı görünürlük, hem maddi hem de manevi destek olarak geri döndü; üretimi ölçeklendirip süreklilik kazandırdı.

tasarıma geçiş ve marka oluşturma:

Erdoğan, ilk yıllarda satışlarının ağırlıklı olarak dost ve tanıdıklar üzerinden olduğunu, bu durumun üretimin büyümesini sınırlandırdığını aktarıyor. Üretici Kadın Stantları ile daha geniş kitlelere ulaşması, zaman içinde toplu siparişlere dönüşerek işinin modelini değiştirdi.

Bu dönüşümün ardından Erdoğan, kızı Mercan'ın isminin İngilizcesinden esinlenerek 'The Coralart' adını verdiği kendi markasını oluşturdu. Yaklaşık 2 yıldır kendine ait bir atölyede üretim yapan Erdoğan, artık sadece hazır ürün satmıyor; kendi özgün tasarımlarını da müşterilerine sunuyor.

Hem öğretmenliğe devam ettiğini hem de atölye yönetimini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, üretim sürecinde edindiği deneyimlerin işine yeni bir bakış açısı kattığını ifade ediyor. Başlangıçta hedefinin yalnızca toplu sipariş almak olduğunu, fakat süreç ilerledikçe işin bir tasarım ve marka öyküsüne dönüştüğünü anlatıyor.

Sevda Erdoğan'ın hikâyesi, yerel destek mekanizmalarının üretici kadınlara nasıl somut fırsatlar sunduğuna dair örnekler arasında öne çıkıyor; küçük bir ev üretiminin doğru destek ve görünürlükle nasıl bir işletmeye dönüştüğünü gösteriyor.

MERSİN’DE KİMYA ÖĞRETMENİ SEVDA ERDOĞAN, EVİNDE BAŞLADIĞI MUM ÜRETİMİNİ ÜRETİCİ KADIN STANTLARI SAYESİNDE GELİŞTİREREK KENDİ ATÖLYESİNİ KURDU.