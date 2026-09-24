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Hisarcık'ta tarım piyasası TÜFİS ile yakından izleniyor

Hisarcık'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü TÜFİS kapsamında işletmelerde tarım ürünleri fiyat ve piyasa kontrolleri yaptı; denetimler düzenli sürecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hisarcık'ta tarım piyasası TÜFİS ile yakından izleniyor

Hisarcık'ta tarım piyasası TÜFİS ile yakından izleniyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren işletmelerde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde tarımsal ürünlerin güncel fiyatları ve piyasa şartları yerinde değerlendirildi.

denetim kapsamı:

Denetimler sırasında ekipler, ürün fiyatlarını kayıt altına aldı ve piyasa akışını inceledi. İşletmelere TÜFİS uygulamasının amacı ve doğru fiyat bildirimine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kontroller, hem fiyat farklılıklarının tespitine hem de piyasa şeffaflığının sağlanmasına odaklandı.

süreklilik ve izleme:

Yetkililer, tarım ürünleri piyasasının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı ve denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. Amaç, fiyat hareketlerini izlemek ve gerektiğinde müdahale için güncel veri sağlamak olarak açıklandı.

HİSARCIK’TA TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN FİYAT DENETİMİ

HİSARCIK’TA TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN FİYAT DENETİMİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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