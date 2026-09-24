Sekmen: Tosya halk pazarı bir sosyal dönüşümün başlangıcı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projelerinden biri olan Tosya Halk Pazarı, Rabia Ana Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa yöre halkı yoğun ilgi gösterdi; pazar belediyenin piyasa dengeleme ve hane bütçesini koruma hedeflerinin somut uygulamalarından biri olarak tanımlandı.

Pazarın hedefleri ve belediyenin sosyal yaklaşımı:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, törende pazarın sadece bir satış noktası olmadığını, vatandaşlara "Yalnız değilsiniz" mesajı veren kurumsal bir kamu müdahalesi olduğunu belirtti. Altundağ, projenin sosyal belediyecilik, piyasa düzenleme ve hane bütçesini koruma amaçları doğrultusunda geliştirildiğini aktardı.

Genel Sekreter Zafer Aynalı da, açılan marketin vatandaşların cüzdanına ve bütçesine olumlu katkı sağlamayı hedeflediğini söyleyerek, belediyenin hizmet odaklı duruşunu yineledi.

Siyaset ve yerel yönetim temsilcilerinin değerlendirmeleri:

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Büyükşehir öncülüğünde ilçe belediyeleriyle eşgüdümlü olarak artan hizmetlerin altını çizdi ve pazar yatırımından dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül projenin hem sofra hem bütçe açısından katkı sağlayacağını ve projenin daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise, ilk açıldığında sürdürülemez denilen modelin bugün 15 şubeye ulaştığını vurguladı; vizyoner belediyecilik örneği olarak Başkan Sekmen'i tebrik etti.

Konuşmaların odağında, pazarın rekabeti artırarak tüketiciye fayda sağlama gerekçesi de bulundu: belediye yetkilileri rekabetin olmadığı piyasalarda vatandaşın ezildiğini, bu nedenle belediye olarak müdahil olduklarını kaydetti.

Kent vizyonu: projeler ve hedefler:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta kente yönelik kapsamlı yatırım ve dönüşüm planlarını anlattı. Sekmen, Tosya Mahallesi'nde tamamlanan ve devam eden konut inşaatlarından, yeni cami projelerine kadar birçok çalışmayı sıraladı. Sekmen, bölgeye ilişkin planları özetlerken "Hayalim; Erzurum'u yeniden ayağa kaldırmaktır" sözünü vurguladı.

Sekmen'in verdiği bilgilere göre; bölgede önümüzdeki dönemde iki blok inşaatının başlayacağı, Tosya'da beş blok inşaatının tamamlandığı ve devamının planlandığı bildirildi. Ayrıca Libya Caddesi cephesine iki katlı bir cami yapılacağı; kabristanın bir külliyeye dönüştürüleceği ve Gölbaşı'nda müze, fuar ve sergi alanlarının inşa edileceği aktarıldı.

Başkan konuşmasında 1500 konutluk bir inşa programının önümüzdeki yıl başlayacağını, ilkbaharda kazmanın vurulacağını; Dağ Mahallesi, Emin Kurbu, Hacı Cuma, Kevelciler ve Tahtacılar bölgelerinde de yapılaşma, okul ve park yatırımlarının sürdüğünü bildirdi. Ayrıca Sekmen, TOKİ iş birliğiyle dar gelirlilere konut sağlanacağını ve evsiz kimsenin kalmaması için desteklerin süreceğini söyledi.

Sekmen, altyapı ve ulaşım yatırımlarından da örnekler verdi: Tekman'da 300 milyonluk bir yol çalışmasının, Karayazı'da yaklaşık 52 kilometrelik yol yatırımı ve Narman'da su ve altyapı çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Tören ve konuşmaların ardından Tosya Halk Pazarı resmen açıldı. Belediye yetkilileri pazarın ilçe sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılaması ve bölgedeki ekonomik dengeyi koruması hedefiyle hizmet vereceğini belirtti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN