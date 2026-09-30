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Hobiden markaya: 3,5 dönümlük bağda doğan Safiye’nin Yöresel Ürünleri

Çorum Osmancık'ta 3,5 dönümlük arazide hobiyle başlayan üretimini dört yılda pazara taşıyan Safiye Yılmaz, ürünlerini 'Safiye’nin Yöresel Ürünleri' adıyla markalaştırdı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hobiden markaya: 3,5 dönümlük bağda doğan Safiye’nin Yöresel Ürünleri

Hobiden markaya: Safiye’nin Yöresel Ürünleri

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Safiye Yılmaz, dört yıl önce ailece satın aldıkları 3,5 dönümlük arazide hobi amaçlı sebze ve meyve yetiştirmeye başladı. Başlangıçta domates, biber gibi ürünleri kurutarak değerlendiren Yılmaz, zamanla arazinin içinde yer alan bağda farklı kullanım olanakları keşfetti.

üretimin başlangıcı ve geleneksel yöntemler:

Bağda yetişen ilçenin coğrafi işaretli lezzeti Osmancık karası üzümleri ve yapraklarını değerlendirmek isteyen Yılmaz, annesinden ak pekmez yapımını öğrendi. Kendi yetiştirdiği tavukların yumurtalarını kullanarak sebze püreli, ıspanaklı ve havuçlu erişte üretimine başladı. Aynı zamanda tarhana, kuşburnu ve salça gibi geleneksel ürünleri de iki kızı ve geliniyle birlikte hazırladı; bu üretimler önce komşulara, sonra daha geniş kitlelere ulaştı.

pazara açılma ve markalaşma süreci:

Ürünlerini semt pazarında ve sosyal medya hesabında paylaşmaya başlayan Yılmaz’ın doğal ve el emeği ürünleri kısa sürede talep görmeye başladı. Sosyal medyada gelen siparişler ve semt pazarındaki ilgi, üretimi ticarileştirme kararını güçlendirdi. Çorum’da düzenlenen gastronomi programlarına davet edilmeleriyle işin kapsamı genişledi; artan pazar deneyimi ve müşteri memnuniyeti sonucu üretimlerini tescilleyerek 'Safiye’nin Yöresel Ürünleri' adını verdiği markayı kurdu.

Yılmaz, üretim sürecini anlatırken ailenin katkısına vurgu yaptı ve müşterilerin geri dönüşlerinin kendileri için belirleyici olduğunu söyledi: "İnsanlar çok sevdiler". Dört yıllık yolculuk, küçük bir hobi uygulamasının yerel tatları koruyarak nasıl sürdürülebilir bir markaya dönüşebileceğine dair somut bir örnek oluşturuyor.

SAFİYE YILMAZ’IN KENDİ ÜRETİMİ OLAN ERİŞTE, PEKMEZ, TARHANA, KUŞBURNU VE ÇEŞİTLİ YÖRESEL ÜRÜNLER...

SAFİYE YILMAZ’IN KENDİ ÜRETİMİ OLAN ERİŞTE, PEKMEZ, TARHANA, KUŞBURNU VE ÇEŞİTLİ YÖRESEL ÜRÜNLER TÜKETİCİLERLE BULUŞUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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