Spor ve gençlikte ruh sağlığı köprüleri: Belgrad temasları

Belgrad görüşmeleri: ziyaretin kapsamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti, 28-29 Eylül tarihlerinde Belgrad'da resmi temaslarda bulundu. Heyete, Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş başkanlık etti. Ziyaret kapsamında Sırbistan Spor Bakanlığı ve Turizm ve Gençlik Bakanlığı ile görüşmeler yapıldı; ayrıca Sırbistan Sporcu Sağlığı ve Spor Psikolojisi Destek Merkezi ile Belgrad Üniversitesi Spor ve Beden Eğitimi Fakültesinde saha incelemeleri gerçekleştirildi.

Görüşmelerin öncelikleri:

Taraflar, psikososyal destek ve spor psikolojisi alanlarında kurumlar arası iletişim ağını güçlendirmeyi, sporcu ruh sağlığına yönelik uygulamaları karşılıklı değerlendirmeyi ve gençlik politikaları kapsamında eşgüdümü artırmayı hedefledi. Özellikle gençlere yönelik destek mekanizmalarının geliştirilmesi, sporcu eğitimi ve saha destek hizmetleri gündemin merkezindeydi.

Türkiye'nin model sunumu:

Türk heyet, Bakanlığın geliştirdiği psikososyal destek modelini ayrıntılı olarak tanıttı. Sunumda, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ile Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) aracılığıyla sporculara ücretsiz sağlanan spor psikolojisi hizmetleri ve olimpik, paralimpik ile deaflimpik kafilelere saha desteği vurgulandı. Heyet ayrıca Mayıs 2024'te kurulan Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının çalışmalarından ve Bakanlığın 2024'te hayata geçirdiği Psikososyal Destek Platformu üzerinden bugüne kadar 300 bin gence hizmet verildiği bilgisini paylaştı.

Saha incelemeleri ve kapasite paylaşımı:

Ziyaret sırasında Türk heyeti, tesis imkânlarını yerinde inceledi ve bu altyapıların nasıl güçlendirilebileceğine dair fikir alışverişinde bulundu. Türkiye ve Sırbistan arasında spor ve gençlik alanındaki politika ve stratejilerin karşılaştırılmasıyla, iki ülkenin deneyimlerinin paylaşılması ve gelecekte ortak projeler geliştirilmesi üzerinde duruldu.

İş birliğinin hedefleri ve ileri adımlar

Görüşmelerin sonunda taraflar, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve psikososyal iyilik hâlinin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine öncelik verme konusunda mutabık kaldı. Hem saha destek hizmetleri hem de gençlere yönelik önleyici programların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Elif Güneş, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Sporcularımıza ve gençlerimize yönelik psikososyal destek hizmetlerini Türkiye’de kamu eliyle, ücretsiz ve bütüncül bir yaklaşımla sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Güneş, iki ülke arasında sürdürülebilir ve kalıcı iş birliğine dönüşebilecek projeler geliştirmek için temasların devam edeceğini belirtti.

Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, daha önce haziran ayında Kazakistan'ın Almatı kentinde Türkiye-Kazakistan Psikososyal Destek Projesi'ni başlatmış ve temmuz ayında Romanya'nın Timişoara kentindeki 18. FEPSAC Avrupa Spor ve Egzersiz Psikolojisi Kongresi'ne ilk kez resmi bir heyetle katılım sağlamıştı. Bu tecrübeler, Belgrad temaslarında paylaşılan deneyimler arasında yer aldı.

Taraflar şimdi, saha gözlemleri ve paylaşılan modeller ışığında somut iş birliği alanlarını belirlemeye ve ortak projelerin planlamasına odaklanacaklar. Amaç, sporcuların ve gençlerin psikososyal iyilik hâlini güçlendirecek sürdürülebilir mekanizmalar oluşturmak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HEYETİ, BELGRAD'DA ÇEŞİTLİ RESMİ TEMASLARDA BULUNDU.