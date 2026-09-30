İsimleri geleceğe taşınan eğitim kahramanları gençlik merkezinde anılıyor

Abdülhamithan gençlik merkezinde anma

Kahramanmaraş Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğiyle başlatılan çalışma kapsamında, okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimleri Abdülhamithan Camii içinde hizmet veren gençlik merkezinde yaşatılacak. Amaç, bu isimleri gelecek nesillere aktarmak ve kaybedilenlerin anısını eğitim ortamlarında canlı tutmak olarak açıklandı.

Adların hangi bölümlere verildiği:

Gençlik merkezinde bulunan kütüphaneye öğretmen Ayla Karanın adı verildi. Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri ise merkezdeki farklı eğitim sınıflarına, atölyelere ve toplantı odalarına verildi. Merkez; eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü bir alan olarak konferans salonu ve çok amaçlı toplantı odalarına da sahip.

Aile ve yetkililerin açıklamaları:

Öğretmen Ayla Kara nın oğlu Furkan Kara, annesinin ve öğrencilerin isimlerinin kütüphane, toplantı odaları ve atölyelere verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Furkan Kara, bu uygulamanın özellikle bir eğitim yuvasında isimlerin yaşatılması bakımından büyük önem taşıdığını belirterek valilik ve il müftülüğüne teşekkür etti ve annesinin fedakarca ve cesurca davrandığını vurguladı.

Kahramanmaraş İl Müftülüğü Abdülhamit Han Gençlik Merkezi Müdürü Şule Osmanoğlu da merkezde farklı sanatsal ve sosyal aktivitelerin yürütüldüğünü, konferans ve toplantı salonlarının bulunduğunu söyledi. Osmanoğlu, valilik ve il müftüsünün desteğiyle sınıflara ve atölyelere isim verilmesinden duydukları mutluluğu ifade ederek bu adımın hatıraların sürekliliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

Yetkililer, isimlerin eğitim alanlarında yaşatılmasının hem anma hem de toplumsal hafızayı canlı tutma işlevi gördüğünü belirtiyor. Uygulamanın, kayıpların hatırlanmasını sağlayarak gençlere örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

FURKAN KARA