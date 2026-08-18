Hürmüz boğazı mutabakat şartları tamamlanana kadar açılmayacak

İran meclisinden net mesaj

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, mecliste yaptığı konuşmada İslamabad Mutabakat Zaptı sonrasında izlenecek çizgiyi açıkladı. Galibaf, mutabakat zaptını ABD’nin siyasi yenilgisi olarak değerlendirdiğini ve Washington’un kısa süre sonra verdiği taahhütlerden geri döndüğünü ifade etti.

Mutabakatın koşulları:

Galibaf, Hürmüz Boğazı’nın açılmasının ablukanın kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, petrol ambargosunun sonlandırılması ve tüm cephelerdeki tehditler ile askeri operasyonların sona ermesi gibi maddelerin yerine getirilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Ekonomik direnç ve savunma mesajı:

Meclis Başkanı ayrıca, mutabakat zaptıyla elde edilen ateşkes fırsatının İran’ın ekonomik direncini güçlendirmeye ve savunma kapasitesini yeniden inşa etmeye önemli katkı sağladığını belirtti. Galibaf, İran’ın ABD’nin eylemlerine karşı koymaya hazır olduğunu ve düşmanın ilerlemeleriyle orantılı olarak daha ağır bir yanıt verebilecek durumda olduklarını söyledi.

Konuşmasında Galibaf, anlaşmanın kabulünü düşmanın çaresizliğiyle ilişkilendirirken, ABD’nin kısa sürede taahhütlerinden geri çekilmesini siyasi bir hamle olarak nitelendirdi. Bu çerçevede Hürmüz Boğazı’nın statüsünün mutabakatın tüm şartları yerine getirilmeden değişmeyeceği net biçimde ilan edilmiş oldu.

İRAN MECLİS BAŞKANI MUHAMMED BAKIR GALİBAF, "İRAN, İSLAMABAD MUTABAKAT ZAPTI'NDA BELİRTİLEN ŞARTLAR YERİNE GETİRİLENE KADAR HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMAYACAK" DEDİ.