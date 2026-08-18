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Adalet yatırımları ve mahalle buluşmaları Malatya'da hız kazandı

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Başsavcı Ömer Mete ile adli hizmetleri değerlendirdi; yeni adliye, lojman çalışmaları ve mahalle ziyaretleri sürdü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Caner Şahin

Adalet yatırımları ve mahalle buluşmaları Malatya'da hız kazandı

Toplantı ve incelemeler:

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ile bir araya gelerek kentte yürütülen adli hizmetleri ve erişilebilirlik çalışmalarını masaya yatırdı. Makam görüşmesinde adli süreçlerin hızlandırılması, vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve devam eden yatırımların koordinasyonu ele alındı.

Ölmeztoprak, toplantıda adalet altyapısının güçlendirilmesinin şehir gelişimi açısından önemine vurgu yaparak Başsavcı Mete'ye görevlerinde başarı dileklerini iletti. Görüşmenin ardından heyet, yapımı süren adliye alanını yerinde incelemek üzere bina inşaatına geçti.

yeni adliye projesinin özellikleri:

Proje müdürü Hakan Sümengen'den çalışmanın son durumu hakkında bilgi alan Ölmeztoprak, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde kamu yatırımlarının öncelik taşıdığını vurguladı. Yeni Adliye Binası tamamlandığında kent için önemli bir kamu yatırımı olacak; proje bünyesinde 100 duruşma salonu ve 181 büro yer alacak.

Projenin teknik ve çevresel özellikleri de öne çıkıyor. Bina planında açık ve kapalı otopark alanları bulunacak, yağmur sularının peyzaj sulamasında kullanılacağı sistemler ile ortak kullanım alanlarında güneş enerjili aydınlatma çözümleri öngörülüyor. Ayrıca avukatlara yönelik sosyal alanların tasarlanmasıyla hem hizmet kapasitesi hem de kullanıcı deneyimi hedefleniyor.

bölge mahkemeleri ve lojman yatırımları:

Milletvekili Ölmeztoprak, adalet yatırımlarının yalnızca tek bir merkezle sınırlı kalmadığını belirterek Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve adliye lojmanlarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı. Yakınca ve Çöşnük mahallelerinde inşa edilen adliye lojmanlarının tamamlanmasıyla adli personelin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirileceğini ifade etti.

Bu yatırımların planlanmasında il düzeyindeki ihtiyaç analizlerinin dikkate alındığını söyleyen Ölmeztoprak, projelerin Malatya'nın uzun vadeli kapasite gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Mahalle buluşmaları ve hane ziyaretleri:

Ölmeztoprak, programı kapsamında Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı ve Göller mahallelerinde muhtarlık toplantıları düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantılarda içme suyu, kanalizasyon, yol, altyapı, elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon gibi temel hizmet talepleri, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla değerlendirildi.

taleplerin takibi ve geri dönüşler:

Mahallelerin ilettiği talepler doğrultusunda gerekli girişimlerin başlatıldığını ve sahadan gelen her talebin takipçisi olduklarını belirten Ölmeztoprak, kurumsal temsilcilerle yapılan görüşmelerin somut adımların atılmasına zemin hazırladığını söyledi. Vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde değerlendirilmesinin çözüm sürecini hızlandırdığına dikkat çekti.

hane ziyaretlerinde gönül bağları:

Program kapsamında çok sayıda aileyi ziyaret eden Ölmeztoprak, örnek olarak Bayram ve Saime Yoldaş ile Şaban ve Fatma Yaşar ailelerinin hanelerine konuk oldu ve mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde vatandaşların talep ve görüşleri dinlendi, yerel sorunlara ilişkin doğrudan geri bildirim alındı.

Ölmeztoprak, ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle kurduğu gönül bağının önemine vurgu yaptı ve AK Parti'nin teşekkür belgelerini vatandaşlara takdim etti. Bu belgelerin, parti teşkilatının ve kamu temsilcilerinin halka yönelik şükran ve bağlılığını sembolize ettiğini belirtti.

Toplantılar, incelemeler ve saha temaslarının ardından Ölmeztoprak, adalet altyapısı ve yerel hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK’TAN ADALET, HİZMET VE GÖNÜL BULUŞMALARI

MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK’TAN ADALET, HİZMET VE GÖNÜL BULUŞMALARI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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