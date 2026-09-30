İç Anadolu tarlalarında buluşma: MAY Tohum üreticilerle şampiyon danelik mısırlarını tanıttı

Güçlü Gelecek Günleri Aksaray’da gerçekleştirildi:

MAY Tohum tarafından Aksaray'ın Eskil ilçesi Çulfa köyünde düzenlenen 'Güçlü Gelecek Günleri' etkinliği, danelik mısır çeşitlerinin sahada üreticiler ve bayi yetkilileriyle buluşturulduğu bir tarla günü şeklinde gerçekleşti. Etkinlik, yöredeki önde gelen bir üreticinin tarlasında kurulan deneme alanında yapıldı ve katılımcılar hem uygulamalı inceleme hem de teknik eğitim alma imkânı buldu.

Etkinliğin içeriği ve saha incelemeleri:

Tarla üzerinde MAY Tohum'un danelik mısır çeşitleri ekimden hasada kadar gösterdikleri performans açısından değerlendirildi. Şirket uzmanları, çeşitlerin karakteristik özellikleri, ekim yoğunluğu, sulama ve gübreleme gibi uygulamalar ile hasat süreçlerine ilişkin doğrudan bilgi verdi. Aynı zamanda hibrit mısır ıslah süreçleri ve farklı iklim koşullarında beklenen tarla performansları hakkında teknik paylaşımlar yapıldı.

Burak Uğur, MAY Tohum Ayçiçeği Ürün ve Mısır Teknik Müdürü, etkinliğin amacını şu sözlerle özetledi: 'Aksaray’da, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz Güçlü Gelecek Günleri’nden birini üreticilerimizle ve tüm paydaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Bu iki gün boyunca 2000’den fazla üreticiyi burada ağırlamayı ve hem MAY Tohum’u hem de en güçlü, şampiyon mısır çeşitlerimizi anlatmayı hedefliyoruz.'

Ar-Ge yatırımları ve üreticiye katkısı:

Abdullah Demir, MAY Tohum Türkiye Satış Müdürü, şirketin Ar-Ge yaklaşımını ve yatırımlarının kapsamını vurguladı. Demir, Ar-Ge faaliyetlerinin cirolarının yaklaşık yüzde 10’unu kapsayacak şekilde güçlendirildiğini belirterek, yeni ürün geliştirme hedeflerinin sürdürüldüğünü ifade etti. Ayrıca şirketin mısır, ayçiçeği ve pamukta 5 farklı lokasyonda, sebze grubunda ise fasulye, tatlı mısır ve sanayi domatesi çalışmalarını yürüttüğünü aktardı.

Demir, 'Bu organizasyonda üreticilerimize teknik bilgilendirmeler yaparak onların bilinç kazanmasını ve üretim değerinden elde ettikleri kalite ile verimi arttırmayı amaçlıyoruz' diyerek etkinliğin üretici gelirlerine olumlu katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

İç Anadolu'ya uygun çeşitlerin tanıtımı:

Sezer Kalkan, MAY Tohum Aksaray Bölge Uzmanı, tarla gününde özellikle İç Anadolu koşullarına uygun çeşitlerin tanıtıldığını söyledi. Kalkan, 'Burada daha önceden ekilen ve çiftçilerimizin bildiği Capuzi çeşidimiz ve onun yanı sıra yeni çeşitlerimizden Expertize ve İnformatika çeşidimizin tanıtımı devam etmektedir. 4. çeşit olarak da M14G44 çeşidimiz burada çiftçilerimize ve satış ağı kanallarımıza tanıtılmaya devam edilmektedir' ifadelerini kullandı. Bu çeşitlerin bölgedeki değişik tarla koşullarında denendiği ve üreticiler tarafından beğenildiği vurgulandı.

Suat Bol, MAY Tohum İç Anadolu Bölge Satış Müdürü, satış ağı ve teknik destek hizmetlerine değindi: 'Bizler İç Anadolu Satış Müdürlüğü olarak toplamda 13 ilde satış faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Akabinde teknik destek mühendislerimizle bir sezon boyunca üreticilerimize teknik destek hizmeti veriyoruz. Burada üreticilerimizle 4 tane danelik mısır çeşidimizin tanıtımını gerçekleştirdik.'

Etkinlik, Ar-Ge ile saha pratiğini birleştirerek üreticilerin doğru agronomik bilgiye ulaşmasını sağlamayı ve yerel koşullara uygun çeşitlerin benimsenmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. MAY Tohum yetkilileri, etkinliğe katılan çiftçilere ve iş ortaklarına teşekkür ederek benzer saha günlerinin diğer bölgelerde de devam edeceğini belirtti.

AKSARAY'DA MISIR ÜRETİCİLERİ MAY TOHUM TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN "GÜÇLÜ GELECEK GÜNLER" ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.