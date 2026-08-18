Dolar 47,9256 +0,00%
Euro 55,5152 +0,00%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.777,09 -0,50%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,56 +0,59%
--°

Galibaf: Amerikalıların baskısı yeni tavizler sağlamaz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin baskıyı artırmasının Tahran'dan anlaşmada olmayan tavizleri koparmaya yetmeyeceğini söyledi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 21:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Galibaf: Amerikalıların baskısı yeni tavizler sağlamaz

Galibaf'ın açıklaması:

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile yürütülen diplomatik çabalara ilişkin değerlendirmesinde Washington'un stratejisini eleştirdi. Galibaf, görüşmeler bağlamında değilse de, ABD'nin baskıyı artırmasının Tahran'dan yeni ve 'hiçbir zaman anlaşmanın parçası olmayan tavizleri' koparmasını sağlayacağına inandığını söyledi.

Galibaf, bu yaklaşımın hem diplomatik zemini zayıflatabileceğini hem de müzakere sürecinde güven sorununu derinleştirebileceğini belirtti. Açıklama, iki ülke arasındaki gerginliğin siyasi söylemde nasıl yansıdığına dair doğrudan bir örnek teşkil ediyor.

Amerikalı yetkililere sert çıkış:

Galibaf, açıklamasında doğrudan isim vererek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i hedef aldı. Galibaf, 'Bessent ve Hegseth, kapasitelerinin çok üzerinde bir işin içindeler' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Galibaf, 'Palyaço ekibinin şapkadan tavşan çıkarmasını beklemeyi bırakın ve neden olduğunuz bu sorunu çözün' diyerek eleştirisini sürdürdü. Bu sözler, Tahran tarafından yöneltilen sert diplomatik tepkinin boyutunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Galibaf'ın açıklamaları, ABD'nin baskı politikalarının müzakerelerde beklenen sonuçları vermeyeceği iddiasını ve bu yaklaşımın iki ülke arasındaki diyalogu daha da zorlaştırabileceği uyarısını içeriyor.

İRAN MECLİS BAŞKANI MUHAMMED BAKIR GALİBAF, &quot;AMERİKALILAR, İRAN’A YÖNELİK BASKIYI DAHA DA...

İRAN MECLİS BAŞKANI MUHAMMED BAKIR GALİBAF, "AMERİKALILAR, İRAN’A YÖNELİK BASKIYI DAHA DA ARTIRMANIN, HİÇBİR ZAMAN ANLAŞMANIN PARÇASI OLMAYAN TAVİZLERİ KOPARMALARINI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İncelemeler Ahlat'ta yoğunlaştı: İçişleri bakan yardımcısı Ali Çelik güvenlik to...
images

Bakanlık yalanlaması: bütçeden vakıf ve derneklere 1,1 milyar aktarıldı iddiası...
images

Irak başbakanı Zeydi'den Türk şirketlerine stratejik yatırım çağrısı
images

İdil'in su sorununda 2027 hedefi: proje ve sondajlarla kalıcı çözüm planı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası