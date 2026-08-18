Galibaf: Amerikalıların baskısı yeni tavizler sağlamaz

Galibaf'ın açıklaması:

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile yürütülen diplomatik çabalara ilişkin değerlendirmesinde Washington'un stratejisini eleştirdi. Galibaf, görüşmeler bağlamında değilse de, ABD'nin baskıyı artırmasının Tahran'dan yeni ve 'hiçbir zaman anlaşmanın parçası olmayan tavizleri' koparmasını sağlayacağına inandığını söyledi.

Galibaf, bu yaklaşımın hem diplomatik zemini zayıflatabileceğini hem de müzakere sürecinde güven sorununu derinleştirebileceğini belirtti. Açıklama, iki ülke arasındaki gerginliğin siyasi söylemde nasıl yansıdığına dair doğrudan bir örnek teşkil ediyor.

Amerikalı yetkililere sert çıkış:

Galibaf, açıklamasında doğrudan isim vererek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i hedef aldı. Galibaf, 'Bessent ve Hegseth, kapasitelerinin çok üzerinde bir işin içindeler' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Galibaf, 'Palyaço ekibinin şapkadan tavşan çıkarmasını beklemeyi bırakın ve neden olduğunuz bu sorunu çözün' diyerek eleştirisini sürdürdü. Bu sözler, Tahran tarafından yöneltilen sert diplomatik tepkinin boyutunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Galibaf'ın açıklamaları, ABD'nin baskı politikalarının müzakerelerde beklenen sonuçları vermeyeceği iddiasını ve bu yaklaşımın iki ülke arasındaki diyalogu daha da zorlaştırabileceği uyarısını içeriyor.

İRAN MECLİS BAŞKANI MUHAMMED BAKIR GALİBAF, "AMERİKALILAR, İRAN’A YÖNELİK BASKIYI DAHA DA ARTIRMANIN, HİÇBİR ZAMAN ANLAŞMANIN PARÇASI OLMAYAN TAVİZLERİ KOPARMALARINI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR" DEDİ.