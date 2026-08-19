Talas'ta dev ekranda Fenerbahçe coşkusu

Talas'ta dev ekranda şampiyonlar ligi heyecanı

Talas Belediyesi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile oynadığı maçı, Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan futbolseverlerle buluşturdu.

maçın takvimi ve izleme düzeni:

Saat 22.00'de başlayan karşılaşma, sarı-lacivertli takımın Avrupa yolculuğunu takip etmek isteyen vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde izlendi. Tribün benzeri kalabalık, tezahüratlar ve maçın heyecanı geceyi canlı tuttu.

belediyenin kültür ve spor etkinlikleri:

Talas Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon sayesinde sporseverler önemli bir karşılaşmayı açık havada, dev ekran keyfiyle izleme imkânı buldu. Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi, benzer sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle Talaslıların buluşma noktası olmaya devam ediyor.

TALAS BELEDİYESİ, FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA FRANSA TEMSİLCİSİ OLYMPİQUE LYON İLE KARŞI KARŞIYA GELDİĞİ MÜCADELEYİ TALAS TÜRK DÜNYASI MİLLET BAHÇESİ’NDE KURULAN DEV EKRANDAN FUTBOLSEVERLERLE BULUŞTURDU. SAAT 22.00’DE BAŞLAYAN KARŞILAŞMA, SARI-LACİVERTLİ TAKIMIN AVRUPA YOLCULUĞUNA TANIKLIK ETMEK İSTEYEN VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA BÜYÜK BİR COŞKU İÇERİSİNDE İZLENDİ.