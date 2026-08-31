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İhbarla alevlerin içinden çıkarıldı: Karamürsel'de engelli kadın kurtarıldı

Karamürsel'de Sarıkum mevkisindeki tek katlı evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Suriye uyruklu engelli kadın itfaiye tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İhbarla alevlerin içinden çıkarıldı: Karamürsel'de engelli kadın kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Sarıkum mevkisinde bulunan tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi ve yoğun duman nedeniyle çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Yangın sırasında evde bulunan bazı kadın ve çocuklar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

itfaiye müdahalesi ve kurtarma:

Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla müdahale etti. Evde yoğun duman altında kalan Suriye uyruklu engelli yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin risk alarak içeri girmesi sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan kadın ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

yangının ardından durum ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü; olay evde maddi hasara yol açtı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlattı. Polis ve itfaiye ekipleri, olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle sakinleri ve yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için yangın güvenliği konusunda daha fazla farkındalığın önemine dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ&#039;NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE TEK KATLI MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGINDA İÇERİDE MAHSUR KALAN...

KOCAELİ'NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE TEK KATLI MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGINDA İÇERİDE MAHSUR KALAN SURİYE UYRUKLU BEDENSEL ENGELLİ KADIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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