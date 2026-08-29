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Kapalı Çarşı'da zafer coşkusu kırmızı-beyaz görüntülerle yansıdı

Bursa’nın tarihi Kapalı Çarşı’sı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104'üncü yılı öncesi asılan Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza bürünerek ziyaretçilere görsel şölen sundu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:21

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kapalı Çarşı'da zafer coşkusu kırmızı-beyaz görüntülerle yansıdı

Kapalı Çarşı'da bayram hazırlıkları

Bursa’nın tarihi Kapalı Çarşısı, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde bayraklarla donatıldı. 104'üncü yıl dönümü hazırlıkları kapsamında çarşının farklı noktalarına yerleştirilen Türk bayrakları, alana belirgin bir renk kattı.

tarihi doku ile renklerin buluşması:

Tarihi taş kaplamalar, ahşap dükkan cepheleri ve dar sokaklar üzerinde asılı bayraklar, mekanın özgün dokusuyla birlikte dikkat çeken bir görsel bütün oluşturdu. Ortaya çıkan kırmızı-beyaz görüntüler, mekanın hem tarihi hem de milli atmosferini güçlendirdi.

ziyaretçi ilgisi ve coşku:

Çarşıyı gezen vatandaşlar, bayraklarla süslenen alanlarda fotoğraf çekti ve “Zafer Bayramı” coşkusunu hissettiklerini belirtti. Tarihi çarşının bu görsel sunumu, ziyaretçilere kısa süreli de olsa bir görsel şölen sundu.

Hazırlıklar, çarşının sembolik önemini öne çıkarırken, şehirdeki bayram havasının sokaklara taşınmasına da katkı sağladı. Bayraklarla bezenen alanlar, ziyaretçilere hem tarih hem de milli duygunun birlikteliğini deneyimleme fırsatı sundu.

BURSA’NIN TARİHİ KAPALI ÇARŞI’SI, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA TÜRK BAYRAKLARIYLA...

BURSA’NIN TARİHİ KAPALI ÇARŞI’SI, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI. ÇARŞIDA OLUŞAN KIRMIZI-BEYAZ GÖRÜNTÜLER, VATANDAŞLARA GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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