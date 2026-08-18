Dursunbey gökçedağ grup yolunda 15 kilometrelik çalışma tamamlandı

Dursunbey Gökçedağ grup yolunda çalışmalar sona erdi:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı asfalt seferberliği kapsamında Dursunbey Gökçedağ Grup Yolu'nda planlanan çalışmaları tamamladı. Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından yürütülen programla, Çaltıcak, Camialan ve Kardeşler mahallelerini kapsayan 15 kilometrelik güzergâhta sathi kaplama ve yol düzenleme işleri kısa sürede bitirilerek ulaşım hizmete açıldı.

çalışmanın kapsamı ve uygulama:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte öncelikle altyapıyı güçlendirip ardından yol yüzeylerini yenileyerek planlı bir altyapı yatırımını sürdürdü. Dursunbey Gökçedağ Grup Yolu'ndaki uygulama, bölgede yaşayanların yıllardır süren talebini karşılayacak biçimde sathi kaplama ve yol düzenleme adımlarını içeriyor. Bu çalışma, belediyenin 20 ilçede güvenli ve konforlu yol hedefine paralel yürütüldü.

vatandaşların ve muhtarların değerlendirmeleri:

Bölge sakinleri yeni yolun kullanıma açılmasından memnuniyetini dile getirdi. Özcan Özdoğan, yoldaki dönüşümü anlatırken 'Yolumuz önceki halinden daha güzel olmuş. Çok hendekli, adeta lastik düşmanı bir yoldu. Artık yol yapıldıktan sonra araba hiç sarsılmadan rahatlıkla yoldan geçtim.' ifadelerini kullandı.

Güzergâhın çok sayıda yerleşimi birbirine bağladığını vurgulayan Şeref Gökçedağlıoğlu, '1958’ lerde ben 8-10 yaşlarındaydım. O zamanlar kazma kürekle yapılan yol şu anda mükemmel bir şekilde tamamlandı. Burası Gökçedağ’dan Çanakçı köyüne kadar neredeyse 25-30 köyün bağlantı yolu. Bursa, Kütahya, Ankara’dan gelip geçenler bu yolu kullanıyorlar. Onun için çok mutlu olduk. Sayın Ahmet Başkan’a da çok teşekkür ederiz' dedi.

Çaltıcak Mahallesi Muhtarı Celil Özkan, bölgede yıllardır yaşanan toz ve ulaşım sorununa dikkat çekerek '20 yıldır asfaltsız bizim köyümüz. Biz burada büyük bir sıkıntıdan kurtulduk. Çünkü toz duman içindeydik. Yolumuz yapıldı ve bizim için çok iyi oldu' sözleriyle çalışmanın yerel yaşamı kolaylaştırdığını belirtti.

Kardeşler Mahallesi Muhtarı İbrahim Öztürk ise projenin bölge güvenliğine katkısını vurgulayarak 'Burası, bu bölgenin en büyük sorunuydu. Ahmet Başkanım çok duyarlılık gösterdi. Bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Bölgemiz adına bu yolu yaklaşık 30 köy kullanıyor. Yol çok dar ve virajlıydı, bu yolda çok fazla kazalar oluyordu. Ahmet Başkanım söz vermişti ve sözünü yerine getirdi. Bölgemiz adına Ahmet Başkana çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Belediyenin tamamlanan çalışma ile bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiği, yerel ekonomiye ve günlük hayatın akışına olumlu katkı sağlandığı vurgulanıyor. Vatandaşların taleplerinin kısa sürede karşılanması, yürütülen seferberliğin yerel düzeyde görülür sonuçlarından biri olarak öne çıktı.

DURSUNBEY’DE BAŞKAN AKIN’IN SÖZ VERDİĞİ YOL TAMAMLANDI