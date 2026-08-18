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Kızıltepe erdemler kavşağı'nda araçlar çarpıştı, maddi hasar oluştu

Mardin'de Kızıltepe Erdemler Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; araçlarda maddi hasar oluştu, sürücüler yara almadan kurtuldu ve polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kızıltepe erdemler kavşağı'nda araçlar çarpıştı, maddi hasar oluştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafik kazası maddi hasarla sonuçlandı

Kızıltepe ilçesi Erdemler Kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay, bölgedeki ulaşımı etkileyen bir kaza olarak kayıtlara geçti.

olay yerine müdahale:

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda gerekli güvenlik önlemlerini alırken, araçlarda bulunan kişilerin yaralanmadan kazayı atlattığı bildirildi.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin tespitlerin yapılacağını ve gerekli prosedürlerin uygulandığını belirtti. Sürücülere her zaman hız, takip mesafesi ve trafik kurallarına uyma konusunda dikkatli olmaları hatırlatıldı.

MARDİN&#039;DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

MARDİN'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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