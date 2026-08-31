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İletişime el ver: Aksa Elektrik müşteri hizmetlerine işaret dili yetkinliği kazandırdı

Aksa Elektrik, 'İletişime El Ver' projesiyle 9 ilde çalışanlarına Türk İşaret Dili eğitimi vererek işitme engellilere hem saha hem dijital erişim sağladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Berk Doğan

İletişime el ver: Aksa Elektrik müşteri hizmetlerine işaret dili yetkinliği kazandırdı

İletişime el ver: Aksa Elektrik müşteri hizmetlerine işaret dili yetkinliği kazandırdı

Aksa Elektrik, "İletişime El Ver" projesi kapsamında müşteri hizmetleri ve merkez ofis personelinin işaret dili becerilerini artırdı. Şirket, daha önce Çoruh EDAŞ ve Fırat EDAŞ ile Aksa Çoruh ve Aksa Fırat internet sitelerinde hayata geçirdiği "Engelsiz Çeviri" uygulamasını tamamlayıcı bir adımla saha hizmetlerine taşıdı. Bu hamleyle, kurumun toplumsal kapsayıcılık ve sürdürülebilir hizmet vizyonu güçlendirildi.

Eğitimin kapsamı:

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği (İEEF) iş birliğiyle yürütülen eğitim programı, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli olmak üzere 9 ildeki müşteri hizmet merkezleri ile merkez ofislerde görev yapan çalışanları kapsadı. Programa katılan personele Türk İşaret Dili'nin temel kullanımı öğretilirken, hizmet noktalarında karşılaşılabilecek iletişim ihtiyaçlarına yönelik uygulamalı eğitimler de verildi.

Doğrudan ve erişilebilir iletişim hedefi:

Şirket yetkilileri, bu stratejik eğitim hamlesinin işitme engelli bireylerin elektrik tedariki ve dağıtımıyla ilgili tüm hizmet ve işlem süreçlerinde kurum çalışanlarıyla doğrudan, kolay ve erişilebilir iletişim kurabilmelerini sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Proje, Aksa Elektrik için müşteri deneyiminde dönüştürücü ve uzun soluklu hizmet geliştirme yolculuğunun önemli bir parçası oldu; şirket bunu "Geleceğin enerjisini birlikte inşa etmek, birbirimizi anlamakla başlar" yaklaşımıyla yürütüyor.

Dijital kanallarda engelsiz erişim:

Çoruh EDAŞ, Fırat EDAŞ ile Aksa Çoruh ve Aksa Fırat internet sitelerinde bulunan "Engelsiz Çeviri" özelliği sayesinde dijital içerikler işaret dili desteğiyle takip edilebiliyor. Kullanıcılar ilgili içeriklere tıklayarak metinlerin işaret dili çevirilerini görüntüleyebiliyor; böylece şirket, dijital kanatlardaki çeviri desteğini saha hizmetlerinde eğitim alan personelle aynı erişilebilir hizmet anlayışı altında bütünleştiriyor.

Çoruh ve Fırat bölgelerinde 4 milyondan fazla nüfusa elektrik hizmeti sunan Aksa Elektrik, bu girişimle erişim engellerini azaltmayı ve işitme engelli vatandaşların hizmetlere eşit düzeyde ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

AKSA ELEKTRİK, &quot;İLETİŞİME EL VER&quot; PROJESİ KAPSAMINDA, 9 İLDEKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE MERKEZ OFİS...

AKSA ELEKTRİK, "İLETİŞİME EL VER" PROJESİ KAPSAMINDA, 9 İLDEKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE MERKEZ OFİS ÇALIŞANLARINA İŞARET DİLİ EĞİTİMİ VERDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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