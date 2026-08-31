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Sel Çarşamba ovasını yeniden vurdu: su tahliye sistemleri yenilenmeli

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 17 gün arayla ikinci kez görülen sel, fındık bahçeleri ve tarım arazilerini vurdu; Kazım Yılmaz altyapı uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sel Çarşamba ovasını yeniden vurdu: su tahliye sistemleri yenilenmeli

Sel Çarşamba ovasını yeniden vurdu:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafta sonu etkili olan sağanak yağışlar, 17 gün arayla ikinci kez tarım arazileri ve fındık bahçelerinde su baskınlarına yol açtı. Hasat döneminde yaşanan su baskınları, emekle yetiştirilen ürünleri tehdit ederken bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çalışmalarını da olumsuz etkiledi.

Üretici ve bölge ekonomisi tehlikede:

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, selin üreticiler açısından ciddi mağduriyet oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, "Üreticimiz zaten yıl boyunca büyük bir emek ve ciddi bir maliyet ortaya koyarak hasat dönemini bekliyor. Tam emeğinin karşılığını almayı beklediği bir dönemde yaşanan sel, üreticimizin bütün planlarını altüst ediyor" ifadelerini kullandı. Bahçelerde suyun altında kalan ve nem ile çamurdan etkilenen fındığın kalitesinin zarar gördüğünü vurguladı.

Altyapı ve koordinasyon çağrısı:

Yılmaz, yaşanan zararın yalnızca sahadaki üreticiyle sınırlı kalmayacağını, fındık alım-satımından sanayiye kadar zincirin tamamının etkileneceğini söyledi. "Afetler her zaman yaşanabilir. Ancak bölgemizin yoğun yağış alan bir coğrafya olduğu yıllardır biliniyor. Bu nedenle altyapımızı, drenaj kanallarımızı ve su tahliye sistemlerimizi bu şartlara göre hazırlamamız gerekiyor" diyen Yılmaz, ilgili kurumların sahayı birlikte değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Yılmaz ayrıca, sel nedeniyle zarar gören üreticilerin durumunun hızlıca tespit edilmesi ve devletin mağduriyeti gidermede üreticinin yanında olmasının önemine işaret etti. Çarşamba'da tarımın binlerce ailenin geçimi olduğunu hatırlatan Yılmaz, üreticilerin yaşadığı kaybın bölge ekonomisine yansıyacağını belirterek, selden etkilenen tüm üreticilere ve mevsimlik işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAZIM YILMAZ, &quot;FINDIK ÜRETİCİMİZ YIL BOYUNCA BÜYÜK...

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAZIM YILMAZ, "FINDIK ÜRETİCİMİZ YIL BOYUNCA BÜYÜK BİR EMEK VE CİDDİ BİR MALİYET ORTAYA KOYARAK HASAT DÖNEMİNİ BEKLİYOR. TAM EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALMAYI BEKLEDİĞİ BİR DÖNEMDE YAŞANAN SEL, ÜRETİCİMİZİN BÜTÜN PLANLARINI ALTÜST EDİYOR" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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