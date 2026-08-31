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Meşe tesisleriyle Canik'in turizm rotası genişliyor

Canik Belediyesi'nin yenilediği Meşe Tesisleri, zengin menüsü, yeni konsepti ve kahvaltısıyla yerel ve yabancı misafirlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Meşe tesisleriyle Canik'in turizm rotası genişliyor

Canik Belediyesi Meşe Tesisleri ilçe yaşamına yeni soluk getiriyor:

Canik Belediyesi Meşe Tesisleri, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılan yeni bölümleriyle ilçenin sosyal ve turistik yaşamına katkı sağlıyor. Samsunlu vatandaşların yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin de dikkatini çeken tesis, hem restoran hem de kafeterya işlevleriyle farklı beklentilere yanıt veriyor.

Kahvaltıların vazgeçilmez durağı:

Ailelerin buluşma noktası olarak öne çıkan tesisin kahvaltı salonunda serpme kahvaltı, kahvaltı tabağı ve geleneksel ürünler sunuluyor. Meşe Tesisleri, özellikle sabah saatlerinde yoğun ilgi görüyor; hem yerel hem de bölgesel ziyaretçilerin tercih ettiği bir mekan haline geldi. Bu yönüyle tesis, ilçe içi sosyal hareketliliği artırıyor ve yerel ekonomiye dolaylı katkı sağlıyor.

Yenilenen bölümler ve sosyal donatılar:

Yenileme kapsamında açılan Meşe Kafe, Meşe Restoran, toplantı ve kahvaltı salonlarıyla tesis, farklı kullanım amaçlarına uygun alanlar sunuyor. Zengin menüsü ve manzarası, mekânın tercih edilmesinde belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Belediye yönetimi, tesisin yeni konseptiyle hemşehrilerle buluşmayı sürdürdüğünü vurguluyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tesisin önemine değinerek, "Canik Belediyesi Meşe Tesislerimizde her yaştan hemşehrimizle buluşmayı sürdürüyoruz" dedi. Başkanın sözleri, Meşe Tesisleri'nin sadece bir yemek mekânı değil, aynı zamanda toplumsal bir buluşma noktası olduğuna işaret ediyor.

Genel değerlendirmede, Meşe Tesisleri'nin yeni konsepti ve hizmet çeşitliliğiyle ilçenin turizm rotasına eklenen değerlerden biri olduğu, aile ve grup ziyaretlerini destekleyen yapısıyla da Canik'te sosyal yaşamı canlandırdığı görülüyor.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, MEŞE TESİSLERİ’NİN YENİ KOSEPTİYLE İLÇE...

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, MEŞE TESİSLERİ’NİN YENİ KOSEPTİYLE İLÇE TURİZMİNE KATKI SAĞLADIĞINI SÖYLEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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