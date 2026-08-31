İlk çeyrekte ev sahibi üstünlüğü: Beşiktaş 15. dakikada öne geçti

Beşiktaş evinde erken üstünlük sağladı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.

ilk 15 dakikada durum:

Müsabakada 15. dakika geride kalırken siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Erken gelen gol, ev sahibi ekip için maçın kontrolünü etme ve tempoyu belirleme fırsatı sunuyor; Çorum FK ise ilerleyen bölümlerde dengeyi sağlamak için tepki arayacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKADA 15 DAKİKA SİYAH-BEYAZLILARIN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.