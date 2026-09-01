Erzincan gecesini aydınlatan yıldırımlar gökyüzünde gösteri sundu

Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentte gündüzü aratmayacak bir parlaklık oluşturdu. Gökyüzünü defalarca aydınlatan şimşek ve yıldırımlar, şehir genelinde izleyenlere görsel bir şölen sundu.

etkinin boyutu:

Yağış ve kuvvetli yıldırımlar bazı bölgelerde yer yer elektrik kesintilerine neden oldu. Kısa süreli aydınlanmalar sokakları ve yapıları farklı bir perspektife taşırken, vatandaşlar ve sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

kaydedilen anlar:

Fotoğraf meraklıları ve amatör kameralar doğanın bu anlarını yakalamak için dışarı çıktı. İHA muhabiri Adem Küçükkaya da objektifini gökyüzüne çevirerek şimşeklerin oluşturduğu eşsiz manzarayı görüntüledi ve kayda aldı.

ERZİNCAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN ŞİMŞEK VE YILDIRIMLAR GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU