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Bakanlar kritik zirve öncesi Bişkek'te

Fidan ve Güler, Mekke Savunma İttifakı toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a refakat için Bişkek’e geldi; Pakistanlı heyet de uçaktaydı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 07:25

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bakanlar kritik zirve öncesi Bişkek'te

Bakanların gelişi:

Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat etmek üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkeke ulaştı. Geliş, İstanbul’da gerçekleştirilen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısının ardından gerçekleşti.

Toplantı sonrası hareket:

Toplantının ardından düzenlenen program çerçevesinde bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etmek üzere Bişkek’e hareket etti. Aynı uçakta yer alan heyetler arasında Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar da bulunuyordu; Pakistan heyeti, resmi temaslara katılmak üzere Bişkek’e geldi.

Karşılama ve ilk temaslar:

Bakanları Bişkek’te Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Pakistan’ın Bişkek Büyükelçisi Altamash Wazir Khan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri karşıladı. Karşılama, iki ülke arasındaki diplomatik koordinasyonun sürdüğünü gösteren ilk adım olarak kaydedildi.

Gelişlerin ardından program dahilindeki ikili ve çok taraflı görüşmelerin nasıl şekilleneceği, tarafların resmi açıklamalarıyla takip edilecek.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A REFAKAT ETMEK ÜZERE KIRGIZİSTAN'IN BAŞKENTİ BİŞKEK'E GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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