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İmam hatiplerde nitelik ve değer odaklı dönüşüm: Çorum buluşmasında uygulama çağrısı

Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Çorum'da düzenlenen İmam Hatip Okulları toplantısında projelerin sahada uygulanması ve akademik-ahlaki eğitimin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 23:21

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EDİTÖR: Ayşe Şen

İmam hatiplerde nitelik ve değer odaklı dönüşüm: Çorum buluşmasında uygulama çağrısı

Toplantı ve karşılama:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ile Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen Çorum'da düzenlenen İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı için Şehit Osman Aslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldi. Programda iki bakanlık temsilcisi, okul girişinde dereceye giren öğrenciler ve okulların başarılarını sergileyen ekipler tarafından karşılandı.

Karşılama töreninde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Bölümü'nün şampiyon sporcuları ile Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Bölümü'nün Türkiye birincisi öğrencileri hazır bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar açılış konuşmasını yaptı ve toplantının amaçlarına değindi.

Hedefler ve vurgular:

Dr. Ahmet İşleyen konuşmasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde din öğretiminde niteliğin artırılmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti. İşleyen, akademik başarının ahlaki olgunluk ve değer bilinciyle bütünleştirilmesinin önemine vurgu yaparak, inanç ve medeniyet değerlerini içselleştiren nesiller yetiştirme gayesini öne çıkardı.

Toplantıda ayrıca okullarda güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü paylaşıldı. Katılımcılara, eğitim ortamlarının fiziksel ve sosyal açıdan desteklenmesi gerektiği mesajı verildi.

Saha uygulamaları ve takip süreçleri:

Doç. Dr. Celile Eren Ökten ise imam hatip okullarının tarihî birikimi ve öğrenci yetiştirme süreçlerine yaptığı katkılara dikkat çekti. Ökten, Milli Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen projelerin sahada karşılık bulmasının şart olduğunu; bu nedenle uygulamaların düzenli, etkili ve yakından takip edileceğini söyledi.

Toplantı, proje uygulamalarının izlenmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve okul yöneticileriyle saha ihtiyaçlarının tespit edilmesine dönük değerlendirmelerle devam etti. Katılımcılar, uygulamada süreklilik ve ölçülebilir sonuçlar elde etmenin gerekliliği üzerinde mutabık kaldı.

Çorum buluşması, hem yerel başarıların görünür kılınmasına hem de imam hatip okullarındaki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik stratejik adımların tartışıldığı bir platform işlevi gördü.

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. CELİLE EREN ÖKTEN, PROTOKOL ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLER...

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. CELİLE EREN ÖKTEN, PROTOKOL ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN KARŞILANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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