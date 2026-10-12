öğrenciler sahada: türkeli'de uygulamalı itfaiye eğitimi

Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulamalı itfaiye eğitimi

Türkeli Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencilerine, itfaiyecilik ve yangın güvenliği dersi kapsamında uygulamalı eğitim verildi. Eğitim, teorik bilgilerin pratikle pekiştirilmesine odaklandı ve saha deneyimi sağlayacak biçimde planlandı.

Eğitimde neler yapıldı:

Programa katılan öğrenciler, Türkeli Belediyesi itfaiye personeli eşliğinde itfaiye aracını yakından inceledi; araç içindeki ekipmanların işlevleri ve kullanım yöntemleri hakkında detaylı bilgi aldı. Ayrıca itfaiyecilerin kullandığı koruyucu kıyafetler ve kişisel güvenlik ekipmanları tanıtıldı, bu donanımların hangi amaçlarla kullanıldığı aktarıldı.

Uygulamalı bölümde yangın söndürme teknikleri gösterildi; su püskürtme pratikleri ve yangına müdahale uygulamaları gerçekleştirildi. Öğrenciler, teori ve uygulamanın birleştiği senaryolar aracılığıyla müdahale adımlarını gözlemledi ve uygulama şansı buldu.

Amaç ve beklentiler:

Eğitimin temel amacı, öğrencilerin yangın güvenliği ve acil durum müdahalesi konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek olarak açıklandı. Uygulamalı eğitimle katılımcıların hem ekipman tanımında hem de güvenli müdahale prosedürlerinde farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Program yetkilileri, saha odaklı eğitimin mesleki yeterliliği artırdığına dikkat çekerek benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

TÜRKELİ’DE AFET YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI İTFAİYE EĞİTİMİ TÜRKELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE, İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ DERSİ KAPSAMINDA UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ.