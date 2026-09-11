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İmeceyle tandır başında: Çorumlu kadınların kış ekmeği geleneği

Çorum'un Osmancık ilçesinde kadınlar, imece usulüyle tandırda haşhaşlı, çökelekli ve pancarlı 'yanıç' ekmeklerini pişirip kışa hazırlanıyorlar.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:38

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İmeceyle tandır başında: Çorumlu kadınların kış ekmeği geleneği

Osmancık'ta tandır başında kış hazırlığı

Çorum'un Osmancık ilçesinde kadınlar, imece usulüyle bir araya gelerek kış boyunca tüketecekleri ekmekleri tandırda pişiriyor. Günler öncesinden yapılan planlamayla hamurlar yoğurulup bezeler haline getiriliyor ve büyük tandırlarda sırayla pişiriliyor.

Tandırda planlama ve üretim:

Hazırlıklar genellikle bir hafta öncesinden planlanıyor; yakacak malzeme ise bir gün önceden getirilerek tandırın hazırlanması sağlanıyor. Katılımcılar görev paylaşımı yapıyor: bazı kadınlar hamur açıyor, bazıları tandırda pişirme işini üstleniyor. Sırayla ilerleyen çalışmada bazı hanımlar tek seferde 25 kilogram, 50 kilogram ya da 100 kilogram civarında ekmek hazırlıyor.

Çeşitlilik ve dayanışma:

Hazırlanan ekmekler arasında haşhaşlı, çökelekli, pancarlı ve yeşillikli çeşitler bulunuyor; yörede bu ekmeklere yanıç deniliyor. Şifa Demirkan, 'Herkes ailesine kış boyunca yetecek kadar ekmek pişiriyor' diyerek planlamanın ve paylaşımın önemine dikkat çekiyor.

Bu çalışmalar yalnızca erzak temini amacı taşımıyor; tandır başındaki sohbetler, türkülerin eşlik ettiği çalışma ortamı ve şakalaşmalar komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor. Küçüklükten beri ekmek yapan kadınlar bilgi ve becerilerini aktarırken imece geleneği Osmancık'ta hem üretim hem de sosyal dayanışma aracı olarak öne çıkıyor.

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE KADINLAR, KIŞ AYLARINDA TÜKETİLMEK ÜZERE HAZIRLANAN YUFKA EKMEKLERİNİ...

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE KADINLAR, KIŞ AYLARINDA TÜKETİLMEK ÜZERE HAZIRLANAN YUFKA EKMEKLERİNİ İMECE USULÜYLE TANDIRDA PİŞİRİYOR. MAHALLE’DE KADINLAR TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN BU GELENEK, KIŞLIK EKMEK İHTİYACININ YANI SIRA KOMŞULUK VE DAYANIŞMAYI DA YAŞATIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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