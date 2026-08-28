İnegöl’ün lezzetleri Türkiye’ye açılıyor: gastronomi festivali lansmanı yapıldı

İnegöl gastronomi festivalinin lansmanı yapıldı

İnegöl Belediyesi, şehrin mutfak kültürünü, yöresel ürünlerini ve gastronomi değerlerini ülke çapında görünür kılmak amacıyla düzenleyeceği İnegöl Gastronomi Festivalinin lansmanını Gastro İnegöl Restoranı bahçesinde gerçekleştirdi. Festival, 4-6 Eylül tarihlerinde ziyaretçilere kapılarını açacak ve üç gün sürecek etkinliklerle İnegöl’ün gastronomi potansiyelini ön plana çıkaracak.

lansmanda kimler vardı:

Lansman programına; İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esat Özata, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gastronomi sektörü temsilcileri, aşçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Programda festivalin amaç, içerik ve etkinlik takvimi ile ilgili kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

festival programı ve hedefleri:

Belediye yetkilileri festivalin, İnegöl’ün köklü mutfak kültürünü, yöresel üreticilerini ve coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediğini vurguladı. Etkinlikler arasında yer alacak Yeşil Gastronomi Pazarı, Yerel Lezzet Çarşısı, sokak lezzetleri alanları ve tadım stantlarıyla ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunulacak. Festival alanında 100 çadır ve stant kurulacağı bildirildi.

Başkan Alper Taban, konuşmasında İnegöl deyince akla gelen unsurlar arasında sanayi, ticaret, kaplıcalar ve özellikle köftenin olduğunu hatırlatarak, 'Biz bir köfteden daha fazlası diyerek yola çıktık' ifadesini kullandı. Taban, coğrafi işaretli ürünlerin, marka tescillerinin artırılması ve gastronominin bir turizm unsuru olarak değerlendirilmesiyle ilçe ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti. Konuşmasında ayrıca üreticiler, esnaf, ustalar ve kadın üreticilerin festivalin merkezinde olacağına dikkat çekti.

Festival programında adı geçen konuklar arasında Dr. Esat Özata, Sahrap Soysal, Maria Ekmekçioğlu, Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Aslı Hünel gibi isimler yer alacak. Ayrıca Gastro İnegöl şefleri, Bursa Aşçılar Derneği, lokantacılar ve yerel ustalar etkinliklerde rol alacak. 5 Eylül akşamı festival alanında bir Retrobüs konseri de planlandı.

Program takviminde önemli bir tarih olarak 6 Eylül İnegöl’ün kurtuluş günü olarak öne çıkıyor; o gün anma törenleri ile festival etkinlikleri aynı anda sürdürülerek hem kültürel hem de gastronomik bir zenginlik sunulacak.

uzman görüşleri ve çağrı:

Bahçeşehir Üniversitesi'nden Dr. Esat Özata kürsüde, '4, 5, 6 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca İnegöl’de herkesin bir şeyler bulacağı çok güzel bir gastronomi festivali olacak. Herkesi İnegöl’e bekliyoruz' diyerek etkinliğe davet etti. Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise gastronominin kültürel mirası aktarmada önemli bir fırsat olduğunu belirtip 'bir tabakta İnegöl' mottosunun, ürünün tarladan sofraya uzanan hikâyesini vurguladığını söyledi.

Son olarak İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay festivalin şehre hayırlı olmasını dileyerek, organizasyonu hazırlayan Belediye ve destek veren kurumlara teşekkür etti. Lansman, yerel aktörlerin ve akademisyenlerin bir araya geldiği bir başlangıç olarak festivalin beklentilerini yükseltti.

İnegöl Gastronomi Festivali, hem yerel lezzetlerin ticarileştirilmesi hem de turizm açısından şehrin görünürlüğünün artırılması hedefiyle üç gün boyunca dolu dolu bir program sunacak.

İNEGÖL GASTRONOMİ FESTİVALİ BAŞLIYOR