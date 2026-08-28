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Durupınar'da süren araştırmada Nuh'un gemisi olasılığı güçleniyor

Prof. Dr. Cenker Atila liderliğindeki Durupınar çalışmasında radar ve toprak analizleri alandaki boşlukların Nuh'un gemisi olasılığını güçlendirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Durupınar'da süren araştırmada Nuh'un gemisi olasılığı güçleniyor

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında yürütülen saha çalışması, Ağrı Dağı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırlarında yer alan Durupınar formasyonunda 28 Haziran 2026 tarihinde başladı. Projede 5 ülkeden 20 bilim adamı görev alırken, arazi çalışmalarında gelişmiş yer altı görüntüleme teknolojileri kullanıldı. Çalışmalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen ve ABD Hava Kuvvetleri araştırmalarında kullanılan radar sistemleri temin edildi; Dr. Khosrow Bakhtar liderliğinde bu cihazlarla yeraltı taramaları gerçekleştirildi.

İlk bulgular ve değerlendirmeler:

Yürütülen ölçümler sonucunda alanda çeşitli anomaliler tespit edildi. Araştırmacılar, bazı anomalilerin birbirini dik açılarla kestiğine dikkat çekiyor; bu tip yapılar jeolojik oluşumların yanı sıra düzenli boşluklara da işaret edebiliyor. Radar verileri yeraltında düzgün kenarlı boşlukların varlığını ortaya koydu ve bu boşluklar araştırmacılarda gemi odalarına ait olabileceği düşüncesi uyandırdı. Proje ekibi ayrıca topraktan numuneler aldı ve yapılan ön analizler, iç bölümden çıkan karbon miktarının dış bölümdekinden yaklaşık yüzde 40 daha fazla olduğunu gösterdi; bu durum organik madde veya ahşap kalıntısına işaret edebilecek bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

Analiz süreci ve beklenen açıklamalar:

Proje başkanı Prof. Dr. Cenker Atila, şu ana kadar 3D modeller, GPS noktaları ve kapsamlı haritalama çalışmalarının tamamlandığını belirtiyor. Ekip, ilerleyen dönemde yaklaşık bin parça toprak numunesi almayı planlıyor; bu örnekler üzerinde yapılacak analizlerin amacı organik madde varlığını ve olası ahşap kalıntılarını doğrulamak. Atila, elde edilen verilerin şimdiden bölgenin Nuh'un Gemisi olma ihtimalini artırdığını söylerken, kesin sonuçların yaklaşık 2 ay içinde açıklanacağını ifade etti.

Proje, arkeoloji çevreleri ve geniş bir kamuoyunun dikkatini çeken çok disiplinli bir yaklaşım sergiliyor. Ekip, jeofiziksel verilerin laboratuvar analizleriyle çapraz doğrulanmasını sağlayarak bulguları titizlikle değerlendirecek. Şu an için sonuçlar umut verici olsa da, uzmanlar bulgunun gemiye ait olduğuna dair kesin bir yargıya varmadan önce daha fazla veri ve analiz gerektiğini vurguluyor.

PROF. DR. CENKER ATİLA ÖNCÜLÜĞÜNDE DURUPINAR FORMASYONUNDA BAŞLATILAN HZ. NUH PEYGAMBERİN GEMİSİ...

PROF. DR. CENKER ATİLA ÖNCÜLÜĞÜNDE DURUPINAR FORMASYONUNDA BAŞLATILAN HZ. NUH PEYGAMBERİN GEMİSİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEN GETİRİLEN ÖZEL RADAR CİHAZI İLE TARAMA YAPILAN ALANDAN ÇIKAN İLK SONUÇLAR, BİLİM ADAMLARINI HEYECANLANDIRDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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