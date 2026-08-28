Kestel yaz gecelerinde türkülerle buluştu

Konser coşkusu amfi tiyatroyu doldurdu

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Konserleri, ikinci gecesinde sevilen türkücü Mustafa Özden'i ağırladı. Amfi Tiyatro'yu dolduran yüzlerce Kestelli, Özden'in sahneye çıkışıyla birlikte coşkuyu yükseltti ve sanatçının ezgilerine hep bir ağızdan eşlik etti.

Gecede ağırlıklı olarak hareketli türküler seslendirilirken, yaş grubu fark etmeksizin bölgeden gelen katılımcılar uzun halaylarla geceyi renklendirdi. Çocuklar, gençler ve ailelerin bir arada olduğu izleyici kitlesi boyunca coşku kesintisiz sürdü.

Başkan Erol'dan kültür ve sanat vurgusu

Konsere katılan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, konser sonunda sahneye çıkarak Mustafa Özden'e çiçek takdim etti ve sanatçıya teşekkür etti. Başkan Erol, hemşehrilerine hitaben şu ifadeleri kullandı: Bu yaz Kestel’de müziğin sesi de gençliğin enerjisi de hiç eksilmeyecek.

Başkan Erol, Kestel Belediyesi'nin yaz akşamlarını kültür, sanat ve müzik etkinlikleriyle doldurmaya devam edeceğini belirterek, benzer buluşmaların süreceğini söyledi.

Programda sonraki etkinlikler

Açık Hava Konserleri programı, 28 Ağustos'ta Sezai Seçen ve Grup Fola, 29 Ağustos'ta Grup Kucaklaşma ve Grup İmece ile devam edecek. Kültür ve sanat buluşmalarının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Eğitim Caddesi'ne taşınacak; ilk olarak DJ Uğur Başaran performans sergileyecek, ardından Mela Bedel sahne alacak.

Kestelliler, program takvimindeki etkinliklerle hem yaz akşamlarını değerlendirme hem de 30 Ağustos etkinlikleriyle Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü birlikte anma fırsatı bulacak.

KESTEL BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN AÇIK HAVA KONSERLERİ, MUSTAFA ÖZDEN KONSERİYLE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. AMFİ TİYATRO’YU DOLDURAN YÜZLERCE KESTELLİ, SEVİLEN SANATÇININ TÜRKÜLERİNE HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK EDERKEN, HALAYLARLA YÜKSELEN COŞKU GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ