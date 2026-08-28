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Pazarören'de Melik Emir Gazi türbesi kapsamlı restorasyonla canlanacak

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Pınarbaşı Pazarören'deki Melik Emir Gazi türbesinin restorasyonunun başlatıldığını ve alanın peyzajla düzenleneceğini açıkladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Pazarören'de Melik Emir Gazi türbesi kapsamlı restorasyonla canlanacak

Pazarören'de tarihi alanın restorasyon çalışmaları başladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, Kayseri’nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli katkıları bulunan Melik Emir Gazi türbesinin Pınarbaşı Pazarören’de restore edileceğini duyurdu. Valilik tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları, bölgedeki tarihî dokunun korunarak yeniden canlandırılmasını amaçlıyor.

çalışmanın kapsamı ve iş birliği:

Vali Çiçek, restorasyonun tamamlanmasının ardından çalışmanın ikinci aşamasında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte türbenin de içinde bulunduğu alanda peyzaj düzenlemelerine başlanacağını belirtti. Projede mevcut türbelerin yanı sıra bölgedeki tarihî cami ve diğer komutan türbelerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağı vurgulandı.

tarihi alanın yeniden hayat bulması:

Bölgenin, Melik Emir Gazi’nin yanında önemli Türk komutanlarının türbelerini ve tarihî bir camiyi barındırması nedeniyle kültürel ve tarihî açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Valilik ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek çalışmaların tamamlanmasıyla Pınarbaşı Pazarören’deki tarihî alanın yeniden ziyaretçi ve toplum yaşantısına kazandırılması hedefleniyor.

Yetkililer, restorasyon sürecinde yapının özgün niteliğinin korunmasına öncelik verileceğini ve alanın hem korunmuş hem de erişilebilir bir kültür mekânı haline getirilmesinin planlandığını belirtti.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, KAYSERİ’NİN TÜRKLEŞMESİ VE İSLAMLAŞMASINDA ÖNEMLİ KATKILARI BULUNAN...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, KAYSERİ’NİN TÜRKLEŞMESİ VE İSLAMLAŞMASINDA ÖNEMLİ KATKILARI BULUNAN MELİK EMİR GAZİ’NİN PINARBAŞI PAZARÖREN’DE BULUNAN TÜRBESİNİN RESTORASYON ÇALIŞMALARININ VALİLİK TARAFINDAN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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