Kardeş mühendislerin yerli zirai dronla Şırnak'ta yükselişi

Şırnak'ta yerli dronun tanıtımı gerçekleştirildi

Şırnaklı uçak mühendisleri Devran Çelik ve Baran Çelik tarafından geliştirilen zirai insansız hava aracı Cudi ZİHA, Şırnak Şehir Stadyumu'nda düzenlenen tanıtım ve test programıyla kamuoyuna sunuldu. Programa Vali Yardımcısı Fikri Bağdıoğlu, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş katıldı. Etkinlikte aracın kullanım alanları ve ileride yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi, ardından test uçuşu gerçekleştirildi.

Cudi ZİHA'nın teknik özellikleri ve kullanım alanları:

Cudi ZİHA, öncelikli olarak tarım sektöründe ilaçlama ve gübreleme işleri için tasarlandı. Araç, tamamen otonom uçuş yeteneğine sahip olup, yapay zeka destekli yazılımı sayesinde uçuş sırasında karşılaştığı engelleri algılayıp kaçınma kararını kendi verebiliyor. Ürünün temel performans verileri arasında 20 litre ile 20 dakika ve 50 litre ile 8 dakika uçuş süreleri yer alıyor. Cihaz dört motor ve bir batarya ile çalışıyor; bunun tarımsal uygulamalarda pratik kullanım ve bakım kolaylığı sağlaması hedefleniyor.

Kuruluş hikayesi ve gelecek projeler:

Kardeşler, uçak mühendisliği eğitimi almak için İstanbul'a gidip eğitimlerini tamamladıktan sonra havacılık şirketlerini kurdu. Baran Çelik, İstanbul'daki eğitim ve iş deneyimleri sonrası yaklaşık altı aylık AirCar görevinden sonra kendi projelerini hayata geçirmek üzere şirket kurduklarını anlattı. Şirketin ilk hedefi olarak daha küçük donanımlı Cudi'yi üretip test etmek belirlendi.

Devran Çelik, ikilinin üniversite yıllarında başlayan hayallerini anlatarak, dördüncü sınıftayken kurdukları Gökçelik Havacılık ile önce Altay adını verdikleri ilk uçak projelerini, ardından Cudi ZİHA'yı geliştirdiklerini söyledi. Şu an ellerinde beş adet Cudi bulunduğunu belirten Çelik, tamamlanan Cudi'lerden sonra daha yüksek kapasiteli Gabar projesine başlayacaklarını aktardı.

Gabar projesinin hedeflenen teknik kapasitesi arasında 8 motor, 4 batarya kullanımı, yaklaşık 45 dakika uçuş süresi ve 150 kilogram taşıma yükü yer alıyor. Bu yaklaşımın, daha uzun uçuş süreleri ve yüksek taşıma kapasiteleri gerektiren tarımsal ve lojistik uygulamalarda kullanılabilirliği genişleteceği ifade edildi.

Kardeşlerin ortak mesajı, Şırnak'ta teknoloji ve havacılık alanında örnek olmak; gençleri bu alanlarla tanıştırmak ve yerelde de başarı hikâyeleri üretilebileceğini göstermek oldu. Geliştiriciler, Cudi ZİHA'nın ardından planlanan projelerle ilgili test ve üretim süreçlerini sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti ve ileride yeni çalışmalarla kamuoyunun karşısına çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

ŞIRNAKLI UÇAK MÜHENDİSİ KARDEŞLER, ZİRAİ İNSANSIZ HAVA ARACININ TANITIM VE TESTİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.