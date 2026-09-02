İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

İran'ın açıklaması:

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin bölgedeki son operasyonlarına misilleme olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil ve çevresindeki ABD askeri unsurlarını hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada saldırıların füze ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği belirtildi.

İddialar ve hedefler:

DMO, saldırılarda askeri ekipmanların bulunduğu bir depo ile onarım merkezinin yanı sıra bir gözetleme balonu yönlendirme sisteminin imha edildiğini öne sürdü. Sözcülerin ifadelerine göre saldırılarda aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu bazı ABD askeri personelinin yaşamını yitirdiği iddia edildi. Bu iddialar, İran kaynakları tarafından güçlü bir dille paylaşıldı ancak şu ana kadar bağımsız kurumlar veya resmi uluslararası makamlar tarafından doğrulanmadı.

Uyarı ve olası sonuçlar:

Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari ise misillemelerin ABD’ye ait askeri tesisler, altyapı ve ekipman üzerinde ağır hasar oluşturduğunu savunarak sürecin devam edeceğini bildirdi. Zülfikari, İran’ı hedef alan saldırılar sürdüğü takdirde verilecek yanıtların daha ağır, daha geniş çaplı ve daha yıkıcı olacağı yönünde uyarıda bulundu ve ABD ile iş birliği yapan ülkeleri bu risklere karşı hazırlıklı olmaları konusunda ikaz etti.

Doğrulama bekleniyor:

İran makamlarının iddiaları bölgedeki gerginliği artırma potansiyeline sahip olmakla birlikte, söz konusu saldırıların yol açtığı hasar ve can kayıplarına ilişkin bilgilerin bağımsız kaynaklarca teyit edilmesi gerekiyor. Resmi doğrulamaların gelmemesi, olayın uluslararası tepkiler ve bölgesel güvenlik dinamikleri üzerindeki etkisini takip etmeyi daha önemli kılıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin son saldırılarına misilleme olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil ve çevresindeki ABD askerli varlıklarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.