İsaören'de gece çarpışması: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

kaza yerinde ilk bulgular:

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal İsaören Mahallesi yolunda saat 22.00 civarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BCH 720 plakalı otomobili S.D. (36) idare ederken, karşı yönden gelen 16 BER 005 plakalı motosikleti Ş.G. (30) kullanıyordu.

çarpışmanın seyri:

Her iki araç kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli etkiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü yola savruldu. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve yaralı için ambulans çağrıldı.

yaralanma ve hastane sevki:

Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde sürücünün sol serçe parmağının koptuğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Ağır yaralı sürücü tedavisinin sürdürülebilmesi için ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

soruşturma ve yetkililerin çalışması:

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olay yeri çalışmaları, çarpışmanın nedenine ilişkin tespitler ve olası ihlal unsurlarının belirlenmesine yönelik olarak sürdürülüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.