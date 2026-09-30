Tarihi rotada birlik: Niğde yarı maratonu Tyana Su Kemerleri'nden başlıyor

etkinlik hakkında:

3. Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu, 3 Ekim Cumartesi günü Niğde'de spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına düzenlenen organizasyonda katılımcılar, hem sportif mücadeleye girecek hem de kentin tarihî dokusunu deneyimleyecek. Etkinlik, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik yol koşusu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

rota ve kategoriler:

Organizasyonun en uzun mesafesi olan 21K yarı maratonu, Kemerhisar'daki tarihî Tyana Su Kemerleri'nden başlayıp Bor güzergâhı üzerinden Niğde şehir merkezine, Ömer Halisdemir Meydanı'na ulaşacak şekilde planlandı. 10K yol koşusu ile 5K halk koşusu ise start ve bitiş noktası olarak doğrudan Ömer Halisdemir Meydanı'nı kullanacak. Bu düzen, katılımcılara hem kırsal hem de kent içi parkur deneyimi sunuyor.

yarış programı ve lojistik:

Yarış kitlerinin dağıtımı ve EXPO etkinlikleri Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Kit teslimi 2 Ekim Cuma günü 13.00 - 20.00 saatleri arasında yapılacak. Yarış günü program akışı ise şu şekilde planlandı:

07.00 - 09.00: 21K geç yarış kiti teslimi (Ömer Halisdemir Meydanı)

07.00 - 10.30: 5K ve 10K yarış kiti teslimi (Ömer Halisdemir Meydanı)

09.00: 21K koşucuları için Tyana Su Kemerleri servis kalkışı (Ömer Halisdemir Meydanı)

09.30 - 09.45: 21K ısınma etkinliği (Tyana Su Kemerleri)

10.00: 21K Niğde Yarı Maratonu startı (Tyana Su Kemerleri)

10.30 - 10.45: 5K ve 10K ısınma etkinliği (Ömer Halisdemir Meydanı)

11.00: 10K Niğde yol koşusu startı (Ömer Halisdemir Meydanı)

11.15: 5K halk koşusu startı (Ömer Halisdemir Meydanı)

13.30: 21K, 10K ve 5K ödül töreni (Ömer Halisdemir Meydanı)

anlam ve hazırlık:

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir organizasyonun sportif yanının yanı sıra manevi önemine de dikkat çekti ve şunları söyledi: "Şehidimiz Ömer Halisdemir’in aziz hatırasını daima şehrimizin kalbinde yaşatmaya devam ediyoruz. Bu maratonu, kahramanımıza olan vefamızı göstermek ve birlik ruhumuzu omuz omuza hissetmek için düzenliyoruz. Tarihi Tyana Su Kemerleri’nden başlayıp Ömer Halisdemir Meydanı’nda son bulacak koşumuz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu rotada sadece spor yapmıyor; kendi değerlerimize ve tarihimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. Cumartesi günü bizimle aynı duyguları paylaşarak bu anlamlı parkurda adım atacak tüm sporcularımızı şimdiden yürekten kutluyorum."

Organizasyon, tarihî bir rota üzerinde düzenlenmesi ve anma amacıyla yapılması dolayısıyla bölge için kültürel ve sportif bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Katılımcılar için teknik hazırlıkların tamamlandığı, seyirci ve yerel halkın da bu anlamlı güne destek vereceği bildirildi.

3. GELENEKSEL DOĞUŞ HOLDİNG NİĞDE YARI MARATONU HEYECANI 3 EKİM’DE YAŞANACAK.