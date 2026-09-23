İstanbul'dan gelerek ürettikleri sahte altınları satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

olayın gelişimi:

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül tarihinde sahte altınların kuyumculara satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu İstanbul'dan Bolu'ya gelen ve kendi imal ettikleri sahte altınları kentte faaliyet gösteren kuyumculara satmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

ele geçirilen malzemeler:

Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada; 61 adet 1'er gramlık sahte altın, 12 adet gümüş bileklik, 18 adet kesilmiş bileklik kilidi, altın kaplamada kullanılan 3 adet kimyasal sıvı, 1 adet elektronik test makinesi ve altın karışımı tarifini anlatan 1 adet evrak ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin 500 TL ile 200 dolar ve 3 cep telefonu da incelenmek üzere emniyete alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BOLU’DA KENDİ İMAL ETTİKLERİ SAHTE ALTINLARI KUYUMCULARA SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA SUÇÜSTÜ YAKALANDI. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMECE TUTUKLANDI.