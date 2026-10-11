eskişehir'de silahlı kavga: iki kişi hafif yaralandı

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesindeki Tanberk Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda, bir kişinin tüfekle ateş açtığı ve tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi.

yaralıların durumu:

Olayda adı açıklanan M.E. ve F.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan M.E. kendi imkânlarıyla olay yerinden uzaklaşırken, F.A. için ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti ve hasta, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

polis çalışması:

Olay yerinden Karapınar Mezarlığı istikametine doğru kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik güçlerinin ilk tespitlerine göre kaçış sırasında tüfeğin bir beze sarıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve kavgaya ilişkin sebepler henüz belirlenemedi.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgede yapılan incelemeler, emniyet ekiplerinin şüphelileri tespit etme ve delil toplama çalışmalarını yoğunlaştırdığı yönünde. Yetkililer, olayla ilgili gelişmeleri açıklığa kavuşturmak için incelemelerin devam ettiğini belirtti.

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