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eskişehir'de silahlı kavga: iki kişi hafif yaralandı

Eskişehir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.E. ve F.A. hafif şekilde yaralandı; polis şüphelileri arıyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 21:02

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

eskişehir'de silahlı kavga: iki kişi hafif yaralandı

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesindeki Tanberk Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda, bir kişinin tüfekle ateş açtığı ve tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi.

yaralıların durumu:

Olayda adı açıklanan M.E. ve F.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan M.E. kendi imkânlarıyla olay yerinden uzaklaşırken, F.A. için ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti ve hasta, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

polis çalışması:

Olay yerinden Karapınar Mezarlığı istikametine doğru kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik güçlerinin ilk tespitlerine göre kaçış sırasında tüfeğin bir beze sarıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve kavgaya ilişkin sebepler henüz belirlenemedi.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgede yapılan incelemeler, emniyet ekiplerinin şüphelileri tespit etme ve delil toplama çalışmalarını yoğunlaştırdığı yönünde. Yetkililer, olayla ilgili gelişmeleri açıklığa kavuşturmak için incelemelerin devam ettiğini belirtti.

ESKİŞEHİR’DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

ESKİŞEHİR’DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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