Dolar 49,0813 -0,41%
Euro 55,2305 -0,06%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.653,32 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti

Yahya Saree, son 24 saatte Riyad ve Dammam'daki iki havalimanı ile Aramco tesislerine yönelik dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 21:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti

Husiler, Suudi Arabistan’a düzenlediklerini belirttikleri saldırıları duyurdu

Yemen’deki İran destekli Husi hareketinin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, son 24 saat içinde Suudi Arabistan’a yönelik dört füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Saree, saldırılarda başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Dammam yakınlarındaki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ile Suudi devlet petrol şirketi Aramcoya ait iki tesisin hedef alındığını söyledi.

Hedeflenen tesisler ve iddia edilen etkiler:

Saree, operasyonlardan birinde Kral Halid Havalimanı’nın "üç dalga" halinde hedef alındığını ve bunun sonucu olarak havalimanında hava trafiğinin aksadığını, havalimanının kapanmaya zorlandığını öne sürdü. Ayrıca doğudaki Aramco tesislerinden Shedgum doğal gaz tesisi ve Tanajib tesisinin hedef alındığını, Shedgum’un "tam isabetle" vurulduğunu ve bölgede büyük yangın çıktığını iddia etti. Sözcü, saldırılardan birinin de Kral Fahd Uluslararası Havalimanını hedef aldığını bildirdi.

Husilerin gerekçesi ve karşılıklı saldırı iddiaları:

Saree, bu operasyonların Suudi Arabistan’ın Yemen genelinde yoğunlaştırdığı hava saldırılarına karşılık yapıldığını savundu. Husi sözcüye göre, Yemen’in güneyindeki Lahj vilayetinde "Suudi askeri toplantıları" olarak nitelendirdikleri noktalara yönelik ayrıca 6 balistik füze ve 2 İHA saldırısı gerçekleştirildi. Saree, saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Husiler ayrıca, yerli üretim olduğunu öne sürdükleri karadan havaya füze sistemleriyle Suudi savaş uçaklarına ateş açtıklarını ve uçakların geri çekilmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Sözcü, Suudi savaş uçaklarının son 24 saatte başkent Sana ile Taiz, Marib, El-Cevf, Hacce, Hudeyde ve Saada vilayetlerini hedef alan 124 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile Yemen’deki Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor; söz konusu iddialar henüz bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi.

Yemen&#039;deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, son 24 saat içinde Suudi...

Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, son 24 saat içinde Suudi Arabistan'a yönelik 4 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Saree, saldırılarda başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Dammam yakınlarındaki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ile Suudi devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesisin hedef alındığını belirtti.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köprüören kavşağında dört aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı
images

Milletvekili Karakoç ileri tetkik için ambulans uçakla Ankara'ya sevkedilecek
images

Boğazda son müdahale: Ivyan tankerinin kıyıya sürüklenmesi demirle durdu
images

Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaçla çarpıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasankeyf yolunda minibüs devrildi: altı kişi yaralandı

Selçuk İnan hakemleri niyet üzerinden eleştirdi

Köprüören kavşağında dört aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

Gelecek için umut, puan için kırgınlık: Kocaelispor Beşiktaş maçını değerlendirdi

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi