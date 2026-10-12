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İstikrar vurgusu: süreçte şehit ailelerine hassasiyet sözü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te sivil toplumla buluştu; şehit ailelerini rencide edecek adım atılmayacağı ve sürecin işlediği mesajını verdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Caner Şahin

İstikrar vurgusu: süreçte şehit ailelerine hassasiyet sözü

tbmm başkanı gaziantep programında konuştu:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Gaziantep'te düzenlenen sivil toplum buluşmalarına katıldı. Toplantıda bölgedeki gelişmeler, yasal süreçler ve güvenlik konuları ele alındı. Kurtulmuş, devlet aklı ile millet vicdanının buluştuğunu vurgulayarak sürecin şeffaf ve hassasiyetle yürütüleceğini söyledi.

yasama süreci ve şehit ailelerine taahhüt:

Kurtulmuş, komisyonda hazırlanan rapor ve yasa teklifinin geniş katılımla kabul edildiğini belirtti. Komisyon raporunun rekor oyla geçtiğini, yasa teklifinin onaylandığını ve 467 milletvekilinin 'evet' oyu verdiğini aktardı. Bu düzenlemeler hazırlanırken en önemli hassasiyetin şehit ailelerine yönelik davranış biçimi olduğunu söyleyerek, Bu süreçte şehit ailelerimiz rencide edecek bir tek adım atmayacağız ifadesini kullandı.

güvenlik gelişmeleri ve süreç işleyişi:

Kurtulmuş, Metina bölgesinde örgüte ait bazı mağaralarda bulunan silahların teslimiyle ilgili adımların atıldığını, bunun ardından Türkiye'de terör mensubu kalmadığını belirtti. Konuşmasında, Türkiye’de tek bir terör mensubu yoktur. Süreç tıkır tıkır işliyor değerlendirmesine yer verdi.

Sürenin başarıya ulaşması için üç ana yol olduğunu kaydetti: birincisi silahların bırakılması ve bütün silahların ortadan kaldırılması; ikincisi hukukun üstünlüğünün her alanda güçlendirilmesi; üçüncüsü ise bölgenin ekonomik ve kalkınma eksenli adımlarla güçlendirilmesi. Kurtulmuş, bu üç unsurun birlikte sağlanması halinde bölgeye zenginlik ve refahın yayılacağını ifade etti.

maliyet, toplumsal çağrı ve uyarılar:

Kurtulmuş, terörle mücadelenin Türkiye'ye ağır bir maliyet yüklediğini belirterek, terörün ekonomiye neden olduğu yükü vurguladı; Terör Türkiye ekonomisine 2 trilyon dolar maliyete neden olmuştur dedi. Bu kayıpların hem insan hem de maddi boyutu bulunduğunu ifade etti ve tarihin getirdiği zorluklara rağmen milletin bir arada kalma iradesine dikkat çekti.

Toplumsal dilin önemine değinen Kurtulmuş, provokasyonlara karşı uyarıda bulundu, gençlere ve kanaat önderlerine dikkatli üslup çağrısı yaptı. Ayrıştırıcı dil kullanılmamasını, ortak değerlerin çoğaltılmasını istedi ve devlet aklı ile millet vicdanının süreci başlattığını, emek verenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Gelişmelerin takibi ve yasanın yürürlüğe girmesi için örgütün silah bırakması ve milli güvenlik kurulunun teyidi gerektiğini de sözlerine ekledi ve sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ SİVİL TOPLUM BULUŞMASINA KATILDI

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ SİVİL TOPLUM BULUŞMASINA KATILDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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