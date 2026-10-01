İtfaiye haftasında jandarma ve belediye dayanışması

İtfaiye haftasında ziyaretin ayrıntıları:

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı, İtfaiye Haftası dolayısıyla Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile bir araya geldi. Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında gerçekleştirilen buluşmada Vanlı, itfaiye personelinin görevlerini ve toplum güvenliğine katkılarını takdir etti.

Vanlı, "Alevlerin, felaketlerin ve zorlu şartların karşısında kendi hayatlarını hiçe sayarak can ve mal kurtarmak için mücadele eden itfaiyecilerimizin mesleği büyük bir cesaret ve fedakârlık gerektiriyor. Afetlerde, kazalarda ve acil durumlarda sahada omuz omuza görev yaptığımız İtfaiye Teşkilatımızın tüm mensuplarının İtfaiye Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Belediye itfaiye müdürünün değerlendirmesi:

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Jandarma Albay Ali Vanlı’ya anlamlı buluşma ve sahadaki destekleri için teşekkür etti.

Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

BİLECİK’TE İTFAİYE HAFTASI’NDA ANLAMLI BULUŞMA