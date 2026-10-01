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Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse yazılımla hastalara umut olmayı hedefliyor

Adana'da 16 yaşındaki Buse Parlak tükürük bezi kanserini yendi; yazılıma ilgi duyan genç, donör ve destek uygulamalarıyla hastalara umut olmak istiyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse yazılımla hastalara umut olmayı hedefliyor

Adana'da genç bir zafer: tedavi tamamlandı

Adana'da yaşayan 11. sınıf öğrencisi Buse Parlak (16), geçtiğimiz şubat ayında konulan tükürük bezi kanseri teşhisinin ardından başladığı tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Ailesinin ve okulunun desteğiyle zorlu bir dönem atlatan Buse, geçtiğimiz hafta kanserini yendiğini öğrendi ve eğitimine geri döndü.

teşhis ve tedavi süreci:

Buse, hastalığını ilk olarak kist şüphesiyle öğrendi. Ağrıları üzerine hastaneye başvurdu ve yapılan biyopsi sonrası tümör tespit edildi; ameliyat ve ardından radyoterapi uygulandı. Buse, tedavi sürecini şöyle aktardı: "Hastalığımı öğrendiğimde dünyanın durduğunu hissettim. Önce PET cihazına girdim, yurtdışından ilaçlar geldi. En korktuğum anlar PET odasında ve ışın tedavisindeydi, tükürük bezi kanseri olduğu için yüzüme bir maske takıyorlardı."

Ultrason muayenesi sırasında sorunun fark edildiği ve sonrasında PET sonuçlarının iyi çıkmasının Buse için dönüm noktası olduğu belirtildi. Tedavi sırasında alınan güçlü destek ve uygulanan tetkikler, nihai iyileşme sürecinde belirleyici oldu.

okula dönüş ve kutlama:

Kansere karşı verilen mücadelenin ardından Buse okula döndü; arkadaşları ve öğretmenleri dönüşte balonlar, konfeti ve bir törenle karşıladı. Sınıf arkadaşları Buse'nin sağlığına kavuşmasını pasta keserek kutladı; bu an hem genç için hem de ailesi için duygusal bir geri dönüş oldu.

gelecek planları ve aile desteği:

Buse, yazılımla ilgileniyor ve "kendim gibi kansere yakalananlar için planlarım var" diyerek ileride donör kayıtları ve destek uygulamaları geliştirme hedefini paylaştı. Buse ayrıca "Doktor ‘Gözünüz aydın’ dediğinde tekrar hayata döndüğümü hissettim" ifadeleriyle umut dolu duygularını aktardı.

Aile de sürecin zorluklarını ve inancını anlattı. Anne Ayşe Parlak (56) hastalığın başlangıcında yaşadıkları panik ve çabayı dile getirerek, çocuklarını kulak burun boğaz bölümüne götürmekte kararlı olduğunu ve dua ederek süreci atlattıklarını belirtti. Baba Yusuf Parlak (60) ise ailenin üzüntüsünü belli etmemeye çalıştıklarını, kızlarının sürekli gülmesini sağlamaya gayret ettiklerini ve sonunda sevinç duyduklarını söyledi.

16 yaşındaki Buse'nin hem kişisel mücadelesi hem de yazılım alanındaki ilgi ve hedefleri, benzer hastalar için hem sembolik hem de somut bir umut kaynağı olma potansiyeli taşıyor.

ADANA’DA TÜKÜRÜK BEZİ KANSERİNİ YENEN 11’İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ BUSE PARLAK, YAZILIM ALANINDA...

ADANA’DA TÜKÜRÜK BEZİ KANSERİNİ YENEN 11’İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ BUSE PARLAK, YAZILIM ALANINDA KENDİSİNİ GELİŞTİREREK İLERİDE KENDİSİ GİBİ KANSER HASTALARINA UMUT OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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