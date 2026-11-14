İzmir için ortak akılla yol haritası çağrısı

Kasapoğlu'ndan ortak akıl vurgusu

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eğitime Destek Platformu İzmir İl Koordinasyon Toplantısı'nda İzmir'in gelecek planlarının tek bir kurumun kararına bırakılmaması gerektiğini belirtti. İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kasapoğlu, şehrin eğitim, gençlik ve sosyal hayatına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

toplantıların amacı ve değerlendirme yaklaşımı:

Kasapoğlu, toplantıların yalnızca fikir alışverişi için değil, geçmişte yapılan çalışmaların verimliliğini değerlendirmek ve gelecek dönemin hedeflerini somutlaştırmak için düzenlendiğini söyledi. Çalışmaların etkinliğinin artırılması için gerçek tablonun görülmesi, gerektiğinde öz eleştiri yapılması ve tespitler doğrultusunda yeni adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Bu sürecin saha temsilcilerinin görüşleriyle desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Platformun İzmir’deki gelişimine katkı verenlere teşekkür eden Kasapoğlu, toplantıya katılan 91 farklı kurumun temsilcisinin kent için sağlam bir birliktelik zemini oluşturduğunu ifade etti. İzmir’in 30 ilçesi ve farklı demografik yapısının kapsamlı, koordineli çalışma gerektirdiğini belirterek kamu kurumları, eğitim camiası, imam hatipler, meslek okulları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının eşgüdümünün önemini anlattı.

sporun ve yerel yapıların rolü:

Gençlik ve spor alanındaki altyapının güçlü olduğuna işaret eden Kasapoğlu, bu imkanların tek başına yeterli olmayacağını; etkili ve verimli kullanım için ortak bir koordinasyon anlayışına ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Kasapoğlu, sporun toplumsal sorunlarla mücadeledeki rolünü şöyle özetledi: Spor, tüm kötülüklerle mücadele etme noktasında çok güçlü bir enstrüman.

Bu çerçevede sporun teknoloji ve madde bağımlılığından sigaraya, şiddetten iletişim sorunlarına kadar pek çok alanda hem önleyici hem destekleyici bir araç olarak kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Kasapoğlu, gençlik ve spor yatırımlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının birikiminin sahadaki tecrübelerinin de bu mücadeleye dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

sivil toplumun ve cami hizmetlerinin önemi:

Devlet kurumlarının yetki ve sorumluluklarının bulunduğunu, ancak toplumsal süreçlerin güçlendirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının da merkezi bir rol oynadığını söyleyen Kasapoğlu, STK'ları "süreçleri tahkim eden kılcal damarlar" olarak nitelendirdi. Her dernek, vakıf ve bireyin bu sorumluluğun bir parçası olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca camilerin ve din görevlilerinin yaygın imkânlarının toplumsal dayanışmayı güçlendirmede kullanılmasının önemine değindi ve camilerin birer yaşam merkezine dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

Kasapoğlu toplantıları birer aile buluşması olarak gördüğünü belirterek, asıl sözün sahada çalışan kurum ve kuruluşların temsilcilerine ait olması gerektiğini vurguladı. Toplantıda dile getirilecek görüş, öneri ve talepler doğrultusunda İzmir için izlenecek yol haritasının ve çalışma yöntemlerinin şekillendirileceğini, tespit edilen eksikliklerin ortak anlayışla giderileceğini ifade etti. Kasapoğlu, platformun çalışmalarına katkı sunmaya devam etmek istediğini ve katılımcılarla birebir iletişimin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI VE AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU(SOLDA),KAMU KURUMLARI, ÜNİVERSİTELER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.