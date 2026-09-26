Uluslararası takipte 42 ülkeden 640 organize suç şüphelisi iade edildi

yurt dışına kaçan şüphelilerin iadesi ve uluslararası takip:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yürütülen çalışmalar sayesinde bu yıl yurt dışına kaçan suçluların peşinin bırakılmadığını belirtti. Bakan Çiftçi, "Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 tane organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık" dedi. 1 Ocak-25 Eylül döneminde iadesi sağlanan kişi sayısının 714 olduğunu aktardı.

Çiftçi, iade süreçlerinin hızlandırılması amacıyla önümüzdeki günlerde Yunanistan, Almanya ve İtalya'ya ziyaretler planlandığını ifade etti ve Interpol işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

organize suçlarla mücadelede operasyon rakamları:

Bakanlık raporlarına göre, yeni nesil organize suç örgütlerine ağırlık verildi. Bu kapsamda yıl içinde 492 organize suç çetesine yönelik olarak toplam 1.388 operasyon gerçekleştirildi; bunlardan 19 tanesinin uluslararası bağlantıları olduğu kaydedildi. Bakan Çiftçi, yerel ve ulusal çapta faaliyet gösteren örgütlerin çökertilmesine yönelik operasyonların artırıldığını ve yurt dışına kaçan zanlıların geri getirilmesine yönelik çabaların yoğunlaştırıldığını söyledi.

uyuşturucu, siber suç ve cezaevleriyle ilgili veriler:

Uyuşturucu ile mücadelede bu yıl 34.349 operasyon gerçekleştirildi ve 27.808 kişi tutuklandı. Ceza infaz kurumlarında bulunan 432.643 hükümlü arasından 113.000'in uyuşturucu suçlarından cezaevinde olduğu bildirildi.

Siber suçlarla mücadelede ise bu yıl 3.675 operasyon yapıldı; 15.111 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 7.798'i tutuklandı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısından sonra yürütülen siber devriyeler sonucu 2.119 kişi gözaltına alındı ve 243 kişi tutuklandı.

okul güvenliği, ruhsatsız silahlar ve saha uygulamaları:

Bakan Çiftçi, okul güvenliğini güçlendirmek için Millî Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalandığını belirtti. Yaz boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda "Bahçe görevlisi" uygulaması kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen 31.000 kadronun illere dağıtıldığını ve bu uygulamanın hedeflere hizmet ettiğini söyledi.

Ruhsatsız silahlarla mücadelede 10 Şubat'tan itibaren toplam 64.372 silah ele geçirildi ve 68.310 kişiye işlem yapıldı. Bakan Çiftçi, evdeki silahların çocukların erişemeyeceği şekilde saklanması gerektiğini vurguladı: "Evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek."

trafik denetimleri ve kaza istatistikleri:

Trafik denetimlerinde 2025'te 102 milyon aracın kontrol edildiği, bu yıl ise bu sayının 113 milyon'a çıktığı ifade edildi. Geçen yıl 1.353 ölümlü kaza varken bu yıl 1.153 kazaya düştüğü, böylece ölümlü kazalarda yaklaşık %15 azalma sağlandığı açıklandı. Ayrıca yeni trafik yasasının yürürlüğe girmesiyle makas atma suçlarında %93, dur ihtarına uymamada ise %52 oranında düşüş olduğu aktarıldı.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı kadrosunun genişliğine de dikkat çekti; bakanlığın Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Göç İdaresi, AFAD ve diğer birimleriyle toplam 700.000 personelden oluştuğunu, 81 il valiliği ve 922 teşkilatla hizmet verildiğini belirtti.

hedef: Türkiye yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapmak:

Bakan Çiftçi, göreve geliş tarihi olarak 11 Şubat 2026'yı hatırlatarak "Türkiye Yüzyılı'nda huzurun yüzyılı için gayret ediyoruz" ifadesini kullandı. Çalışmaların güvenlik, şehirlerin korunması, çocukların geleceği ve toplumsal dayanışmayı kapsadığını belirtti ve 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programda söz alan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bölgedeki uzun süreli çatışmalara işaret ederek dünyanın sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini belirtti ve son 50 yılda bölgenin istikrarsızlaştırıldığını dile getirdi.

Sunum ve konuşmalar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program kapsamında, İçişleri Bakanlığının faaliyetleri, okul güvenliği ve organize suçlarla mücadeleye dair uygulamalar hakkında detaylı bilgi verilmesiyle sürdü.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, MİLLÎ İRADE PLATFORMU VE TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI (TGTV) TARAFINDAN TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFININ (TÜRGEV) EYÜPSULTAN’DAKİ BİNASINDA DÜZENLENEN 18. MİLLÎ İRADE BULUŞMASI PROGRAMINA KATILDI.