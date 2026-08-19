İzmit Körfezi'nde donanma geçişi Kocaeli'ni coşturdu

İzmit Körfezi'nde donanma geçişi coşkusu

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri öncesinde Türk donanmasının İzmit Körfezi'nde gerçekleştirdiği selamlama geçişi, sahillere akın eden vatandaşlar tarafından hep bir ağızdan alkış ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Geçişte savaş gemileri, denizaltılar ve helikopterler yer aldı; alanda hem görsel hem duygusal bir tablo oluştu.

geçişin detayları:

Geçişe katılan gemiler arasında TCG Anadolu ve TCG Heybeliada da bulunuyordu. Deniz unsurlarına eşlik eden hava araçları, körfez boyunca sıralanan izleyicilerin ilgisini çekti. Seka Park ve çevresindeki kıyılarda toplananlar, cep telefonlarıyla anları kaydetti, çocuklar ellerindeki bayraklarla gemilere selam verdi.

kamuoyunun ve başkanın yorumu:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seka Park'ta vatandaşlarla sohbet ederek etkinliği değerlendirdi. Büyükakın, "Her şeyden önce son derece gurur verici bir etkinlik. Tüylerimizi diken diken ediyor. Türk milletinin bütün evlatları bu sahneyle gurur duyuyor, kendilerini güvende hissediyor" sözleriyle duygularını paylaştı.

Başkan Büyükakın, savunma sanayisinde sağlanan teknolojik gelişmelerin ülke sanayisini de hareketlendirdiğine dikkat çekti: "Bu manada savunma sanayisi alanındaki teknolojik gelişmeler, diğer sanayi alanları için de lokomotiftir. Yükselen, büyüyen, yeni yüzyılda bambaşka ufuklara yelken açacak olan Türkiye’nin ayak sesleri bunlar." Ayrıca TEKNOFEST'in Kocaeli'de düzenlenmesinin şehre ayrı bir coşku kattığını ve yerel takımların yarışmalarda iddialı olduğunu ifade etti.

Etkinliği izleyenler arasında duygularını paylaşanlar da vardı. Vatandaş Zeynep Acar duygu dolu sözlerle, "Uçaklar geçince, 'Size kurban olurum' dedim... Tüylerim diken diken oldu. Hiç uyumadım bu gece zaten, geçecekler diye" diyerek sevincini anlattı ve askerler için dualarını iletti.

Geçiş sırasında çocuklar ve aileler, kıyıdan gemilere ve helikopterlere el sallayıp bayraklarıyla destek verdi. Organizatörlerin hazırladığı güvenlik önlemleri ve düzenleme sayesinde etkinlik barışçıl ve coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

Sonuç olarak, İzmit Körfezi'ndeki selamlama geçişi hem askeri tanıtım hem de yerel halk için bir birlik ve gurur gösterisi niteliği taşıdı; TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılışına yönelik beklentiyi artırdı.

İzmit Körfezi'nde donanma coşkusu