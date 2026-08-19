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Didim'de üç tekerlekli bisiklet kazasında ölen Kıbrıs gazisi askeri törenle uğurlandı

Didim'de üç tekerlekli bisiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hayrettin Elik, askeri törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Didim'de üç tekerlekli bisiklet kazasında ölen Kıbrıs gazisi askeri törenle uğurlandı

Kıbrıs gazisinin vefatı ve yerel bağlamı:

Didim'e bağlı Fevzipasa Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Hayrettin Elik (73), 12 gün önce üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü Söke Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bölge sakinleri ve gaziler, uzun yıllar süren yaşamı ve hizmeti nedeniyle Elik'e saygı gösterdi.

Kaza ve tedavi süreci:

Kazada yaralanan Elik, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı ve yaklaşık 12 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Yerel yetkililer ve sağlık ekipleri, kaza sonrası müdahaleyi yürüttü; ailenin talebi ve prosedürler doğrultusunda cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Cenaze, Didim Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan namazın ardından askeri törenle gerçekleştirildi. Merasim sonrası Denizköy mezarlığında toprağa verildi. Törene Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Garnizon Komutanı Yarbay Ali Eker, Didim İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Şengül ve Didim İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M. Gani Solak ile askeri erkan, gaziler, siyasiler, gazinin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, gazinin ailesi ve katılımcılar tarafından saygı ve hüzün içinde izlendi; askeri törenin ayrıntıları ve yetkililerin konuşmaları yerel topluluk tarafından takip edildi. Elik'in defnedilmesiyle birlikte bölge halkı, hizmet etmiş bir gazinin anısına gösterilen saygıyı sürdüreceklerini belirtti.

KIBRIS GAZİSİ HAYRETTİN ELİK, ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

KIBRIS GAZİSİ HAYRETTİN ELİK, ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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